‘평창 봅슬레이 스타’ 원윤종, 동계종목 첫 ‘IOC 선수위원’ 당선

원윤종이 한국 동계 종목 선수 최초의 한국인 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원이 됐다. 2018 평창 대회 봅슬레이 은메달리스트 원윤종은 문대성(태권도), 유승민(탁구)에 이어 세 번째 한국 출신 IOC 위원이다.원윤종은 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 선수촌에서 발표된 IOC 선수위원 투표 결과 당당히 1위로 당선됐다. 원윤종은 대한체육회에 "그동안 선수들을 많이 만나왔지만, 결과가 어떻게 될지 몰라 발표 직전 많이 떨렸는데 좋은 결과가 나와 기쁘다"고 전했다. 특히 "여태까지 선수들을 많이 만나 교류하며 네트워크를 형성한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했다.원윤종은 지난달 말부터 전날까지 진행된 IOC 선수위원 선출을 위한 이번 올림픽 참가 선수 투표에서 1176표를 받았다. 후보 중 최다 득표에 성공했다. 11명의 후보 중 상위 득표자 2명을 신규 선수위원으로 뽑는 방식에서 원윤종은 총 유권자 2871명 중 2393명이 참가한 가운데 1176표를 받았다.원윤종은 이탈리아로 넘어오면서 "신발 세 켤레를 챙겨 가서 다 닳을 때까지 움직이겠다"며 의지를 드러냈는데 결국 IOC 위원 당선이라는 결과로 이어졌다. 원윤종은 이번 올림픽이 지속가능성이라는 큰 주제 아래 여러 지역에서 분산 개최되면서 유세 활동을 하기가 쉽지 않았다. 선수촌만 6곳에 달했고 굵직한 주요 종목들은 밀라노, 코르티나 외에도 리비뇨 등 4군데에서 열렸다. 윤종은 대회 기간 내내 현장을 찾아다니며 표심을 공략했다.2018년 평창 대회 봅슬레이 4인승 경기에서 한국 최초로 봅슬레이 은메달을 따낸 원윤종팀은 당시 전국적인 스타로 떠올랐다. 향후 국제 무대에서 스포츠 외교를 하겠다는 포부로 국내외 다양한 인적 네트워크를 쌓았고, 결국 한국인 최초 동계 종목 출신의 IOC 선수위원이 됐다.원윤종은 "이루 다 말할 수 없지만 모두에게 감사드린다. 특히 든든하게 지원해주고 아낌 없이 응원해준 가족들에게 고맙다"며 "많은 분의 지지와 응원을 받은 만큼 대한민국 스포츠를 위해서 그리고 전 세계 선수들을 위해서 열심히 앞장서서 활동하겠다"고 밝혔다. 이어 "IOC에서 선수위원으로서 프로세스와 행정을 배우고 선수들을 위해서 앞장서서 다가갈 수 있도록 활동하겠다"고 덧붙였다.IOC 선수위원의 임기는 8년이다. 원윤종은 오는 22일 IOC 총회에서 정식 승인 받고 2034년까지 IOC위원으로 일한다. 원윤종은 당선 직후 영어 소감에서 "동계 종목 선수들과 좋은 네트워크를 형성해왔고 이제 모든 선수에게로 확장해가겠다"면서 "선수들을 대표해 이 자리에 있을 수 있게 돼 매우 영광스럽다"고 말했다. 또 "올림픽 운동에서 선수들의 목소리를 대변할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속한다"고 강조했다.