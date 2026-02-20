아마존 지난해 매출 1000조 돌파, 월마트 제치고 세계 매출 1위

아마존 0 /아마존

아마존이 지난해 매출 1000조원을 돌파, 월마트를 제치고 세계 매출 1위 기업에 올랐다.월마트는 19일(현지시간) 공시를 통해 지난해 연간 매출이 전년 대비 4.7% 증가한 7132억달러(약 1030조원)를 기록했다고 밝혔다. 이는 아마존이 지난 5일 발표한 지난해 매출 7169억달러(약 1036조원)보다 30억달러 이상 낮은 수치다.이에 따라 월마트는 13년간 유지해온 세계 최대 매출 기업 자리를 아마존에 내주게 됐다. 1994년 미국 워싱턴주 시애틀의 차고에서 온라인 서점으로 출발한 아마존은 창업 32년 만에 글로벌 매출 1위 기업으로 올라섰다.온라인과 오프라인 유통을 대표하는 양사는 최근 서로의 영역을 넘나들며 사업 확장을 이어왔다. 아마존은 유기농 식품체인 홀푸드 인수와 오프라인 매장 확대 등을 통해 오프라인 시장 공략에 나섰고, 월마트는 전자상거래와 온라인 마케팅을 강화하며 디지털 전환에 속도를 내고 있다.다만 이번 아마존의 매출 1위 등극은 전통 유통 부문 경쟁력뿐 아니라 클라우드 컴퓨팅 사업의 성장에 힘입은 결과로 분석된다. 아마존의 클라우드 서비스인 AWS를 제외할 경우 연 매출은 약 5880억달러 수준으로 집계된다. 반면 월마트 매출은 대부분 유통 사업에서 발생하고 있다.이날 뉴욕증시에서 아마존 주가는 전장 대비 0.034% 오른 204.86달러에 마감했다.