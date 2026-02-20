“수도권 집값 상승 영향”…1월 전국 주택 매매심리 ‘상승 국면’ 유지

이미지 0 서울의 한 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

서울 등 수도권의 집값 오름세가 이어지면서 지난달 전국 주택 매매심리가 전반적으로 개선된 것으로 나타났다. 수도권은 상승폭이 확대됐고, 비수도권도 상승 국면으로 전환했다.20일 국토연구원이 발표한 '부동산시장 소비자 심리조사'에 따르면 올해 1월 전국 주택 매매시장 소비심리지수는 122.1로, 전월 대비 6.3포인트 상승했다. 지수는 115 이상을 '상승 국면'으로 분류한다. 전국 지수는 전월에 이어 상승 흐름을 유지했다.부동산시장 소비심리지수는 매달 마지막 주에 전국 152개 시·군·구의 중개업소와 일반 가구를 대상으로 조사한다. 지수가 100을 넘으면 가격 상승이나 거래 증가 응답이 우세함을 의미한다.수도권 지수는 127.5로 한 달 새 7.7포인트 올랐다. 서울은 138.2로 7.3포인트 상승했고, 경기도는 124.1로 6.4포인트 올랐다. 인천은 114.9로 상승폭이 15.1포인트에 달했다. 비수도권도 115.4로 4.9포인트 상승하며 보합에서 상승 국면으로 전환했다.주택 전세시장 소비심리지수는 110.7로 전월 대비 2.1포인트 상승해 보합 국면을 유지했다. 서울(116.0)은 2.3포인트, 경기(112.6)는 2.9포인트, 인천(109.3)은 2.2포인트 각각 올랐다. 수도권 전체는 113.3으로 2.6포인트 상승했다. 비수도권 전세 지수는 107.6으로 1.6포인트 올랐다.주택과 토지를 합산한 전국 부동산시장 소비심리지수는 113.2로 전월 대비 3.9포인트 상승했다.