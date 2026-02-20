시몬스 N32, 롯데百 부산점 팝업…“예비 신혼부부 공략”

폼 매트리스·모션베드 등 진열…프레임 '하우티'도

image001 (1) 0 N32 롯데백화점 부산본점 팝업스토어에 진열된 'N32 모션베드' 제품 이미지./시몬스

시몬스 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 부산의 예비 신혼부부 고객을 겨냥한 프로모션을 선보인다.N32는 롯데백화점 부산본점에 팝업스토어를 진행한다고 20일 밝혔다. N32는 '기업은 세상을 이롭게 해야 한다'는 경영철학 아래 지속돼 온 시몬스의 ESG 경영을 투영해 선보이는 비건 매트리스 브랜드다.롯데백화점 부산본점은 부산 최대 번화가인 서면 상권에 위치한 만큼, 브랜드는 혼수 시즌을 앞두고 예비 신혼부부 고객의 유입을 기대하고 있다는 설명이다.다음 달 5일까지 진행되는 이번 팝업은 롯데백화점에서 진행하는 '웨딩 페어' 기간에 맞춰 운영된다. 스토어 내부는 N32의 제품들을 체험할 수 있도록 구성됐다.N32 팝업스토어에서는 기존 폼 매트리스의 단점을 개선한 'N32 폼 매트리스'와 'N32 모션베드' 등이 진열됐으며 시몬스의 트윈슈퍼싱글(TSS) 프레임 '하우티' 등이 배치됐다.고탄성 패턴폼이 내장된 'N32 폼 매트리스'는 소비자가 선정한 '2025 퍼스트브랜드 대상' 폼 매트리스 부문, '2025 소비자 추천 1위 브랜드 대상' 침대·매트리스 부문을 수상했다.해당 제품을 비롯해 N32 매트리스 전 제품은 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 '아이슬란드 씨셀' 소재를 적용해 비건표준인증원으로부터 비건 인증을 받았다. 최근에는 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 '엑설런트' 등급을 획득했다.'N32 모션베드'는 '안전 센서'와 '스판 안전 가림천'이 장착됐으며, 제품 측면에 A-타입과 C-타입 두 가지 USB 포트가 장착돼 스마트폰 및 전자기기를 충전할 수 있게 했다. 또 전용 어플리케이션(앱)을 통해 4가지 자동 모드 구현과 모션 저장 모드, 알람 설정 기능 등을 지원한다.N32는 팝업 기간 스토어를 방문하는 고객들을 위해 다양한 할인 혜택과 사은품 등을 선보인다. 특히 롯데백화점에서 진행하는 '웨딩 페어'에도 참여해 롯데백화점 부산본점 팝업은 물론 전국 롯데백화점 내 N32 스토어에서 제품 구매 시 구매 금액의 2배를 적립해 주는 '더블 마일리지 혜택'을 제공한다.