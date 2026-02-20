‘절윤’ 대신 ‘윤어게인’ 택한 장동혁…국힘 내홍 가속

尹선고에도 "계엄이 내란은 아냐·무죄추정"

친한계·소장파 저격…"당 갈라치기 하는 세력과 오히려 절연해야"

강성 마이웨이 행보에 당내 비판 분출

지도부도 엇박자 메시지…내부 분열 점화

기자회견장 향하는 국민의힘 장동혁 대표<YONHAP NO-4304> 0 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령 1심 선고 관련 입장 기자회견을 하기 위해 이동하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표가 '절윤(윤석열 전 대통령 절연)' 요구를 일축하자 오세훈 서울시장, 이성권 의원 등 당 내부에서도 비판의 목소리가 나오고 있다. 당내 갈등이 또 다시 불지펴지면서 6·3지방선거에도 빨간불이 켜졌다는 우려가 나온다.장 대표는 20일 오전 국회에서 기자회견을 통해 "아직 1심 판결"이라며 "무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용되어야 한다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "분열은 최악의 무능"이라며 "자신들의 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력, 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기하는 세력이 있다. 단호하게 절연해야할 대상은 오히려 이들"이라고 했다.이어 "우리는 이미 여러 차례 (계엄) 사과와 (윤 전 대통령과의) 절연에 대한 입장을 발표했다"며 "그럼에도 사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라고 말했다.이는 친한(친한동훈)계·소장파를 겨냥한 셈이다. 윤 전 대통령에 대한 1심 선고 직후 친한계 의원들과 소장파 모임인 대안과 미래는 '윤 어게인' 세력과의 절연을 공식적으로 선언할 것을 요구한 바 있다.이성권 의원은 이날 기자회견을 열고 "장 대표의 상황 인식이 놀랍고 참담하다"며 "사법부의 결정을 인정하지 않는 모습으로, 반헌법적 비상계엄에 대한 '책임'을 '남 탓'으로 돌리는 모습으로 국민 앞에 '보수정당'이라 말할 수 없다"고 했다. 이어 "장 대표의 말은 국민과 절연하겠다는 것"이라며 "국민 앞에 고개 숙여 사과하라. 국민과 싸우는 당 대표가 설 곳은 어디에도 없다"고 전했다.오세훈 시장 역시 SNS에 올린 글을 통해 "'윤어게인'이라는 구호에 머무르는 정치로는 중도와 미래세대를 설득할 수 없다"며 "보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다. 분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다"고 말했다.한동훈 전 대표도 날선 비판에 나섰다. 당 지도부를 향한 당 안팎 친한계의 공세가 거세질 것이란 전망이 나온다. 한 전 대표는 SNS에 올린 글에서 "장동혁 대표는 윤석열 세력의 숙주일 뿐이다. 장동혁을 끊어내야 한다. 그러지 않으면 보수가 죽는다"라며 공세를 예고했다. 이날 제명된 김종혁 전 최고위원, 중앙윤리위로부터 당원권 1년 정지 징계를 받은 배현진 의원도 가처분 신청을 하며 반격에 나섰다.당 안팎에선 지도부 사이에서도 갈등이 생긴 것이 아니냐는 의혹도 나온다. 전날 송언석 원내대표가 발표한 입장문과 결이 다른 메시지를 내놓았기 때문이다. 송언석 대표는 "우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 국민께 송구하다. 법 앞에 만인이 평등하며 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다"며 "헌정질서를 위협하고 파괴하는 그 어떠한 세력과 행위와도 단호히 선을 긋겠다"고 밝힌 바 있다. 당 관계자는 "당 대표와 원내대표 사이에서도 의견이 갈리는 상황인 것 같다"며 "추가 입장을 내기도 난처한 상황"이라고 설명했다.내부 분열이 표면 위로 드러나는 가운데, 관련 논의를 위해 이르면 다음주 중 의원총회가 열릴 전망이다. 이성권 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 "다음주가 되면 의총 등 자연스럽게 공론의 장이 마련될 거라고 생각한다. 주말에 의원들 간에 논의가 있을 것"며 "중진들도 당이 이렇게 가서는 안 된다는 문제의식과 고민이 많은 것으로 안다"고 말헀다.