다주택자 압박에 조정 분위기…서울 아파트값 상승폭 ‘3주 연속’ 둔화

한국부동산원이 20일 발표한 2월 셋째 주(16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.15% 상승했다. 직전 주보다 0.07%포인트 낮아진 수치다. 서울 상승률은 2월 첫째 주 0.27%에서 둘째 주 0.22%로 둔화된 데 이어 셋째 주까지 완만해졌다.
현재 정부는 5월 9일부로 다주택자 양도소득세 중과 유예를 종료한다는 방침이다. 단 임차인이 있는 주택에 한해 매수 후 실거주 의무를 유예하는 보완책을 내놓았다. 다만 다주택자 대출 규제 강화 언급이 이어지면서 호가를 낮춘 급매물이 시장에 출회되며 전반적인 서울 아파트값 오름폭을 축소시킨 것으로 풀이된다.
강남3구(강남·서초·송파구)의 둔화세가 두드러졌다. 서초구는 0.05%로 전주 대비 0.08%포인트 축소됐고, 강남구는 0.01%로 사실상 보합에 근접했다. 송파구도 0.06%로 오름폭이 0.03%포인트 낮아졌다.
반면 성동구(0.29%), 강서구(0.29%), 광진구(0.27%), 성북구(0.27%), 관악구(0.27%) 등 비강남권과 중저가 지역은 상대적으로 높은 상승률을 보였다.
수도권 전반의 상승폭도 줄었다. 경기는 0.08%로 전주(0.13%) 대비 0.05%포인트 축소됐다. 안양시 동안구는 0.68%에서 0.26%로 0.42%포인트 급감했고, 광명시는 0.54%에서 0.17%로 낮아졌다. 과천시는 -0.03%로, 2024년 6월 첫째 주 상승 전환 이후 88주 만에 하락했다. 용인 수지구(0.55%)와 구리시(0.38%)도 각각 오름폭이 줄었다. 수도권 전체 상승률은 0.10%로 0.04%포인트 축소됐다.
비수도권은 0.02% 상승에 그쳤다. 5대 광역시와 8개 도가 각각 0.02% 올랐고, 세종은 보합이었다. 전국 아파트 평균 매매가격 상승률은 0.06%로 전주 대비 0.03%포인트 둔화됐다.
전세시장은 상승 흐름을 이어갔다. 전국 전세가격은 평균 0.07% 상승했다.
서울은 0.08%로 상승폭이 줄었지만, 전세 매물 감소 속에 역세권·대단지 중심의 수요가 유지됐다. 노원구(0.21%), 성동구(0.20%), 성북구(0.15%) 등이 상승을 주도했다. 인천(0.06%)과 경기(0.11%)도 올랐고, 수도권 전체 전세가격은 0.09% 상승했다.