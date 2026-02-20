닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

김남준, 靑사직 후 계양을 출마…대통령 측근 vs 송영길 복귀 ‘빅매치’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260220010006115

글자크기

닫기

박영훈 기자

승인 : 2026. 02. 20. 15:03

2025122401002272100133451
김남준 대변인이 지난해 12월 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스
김남준 청와대 대변인이 20일 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 위해 사직서를 제출했다.

김 대변인은 이날 "오늘 사직서를 제출했고 처리는 월요일에 될 것"이라며 "출근은 오늘이 마지막"이라고 밝혔다.

김 대변인은 성남시장 시절부터 이재명 대통령과 함께해 온 측근 인사로 꼽힌다. 이번 출마 역시 '명심(明心)'을 대변하고 국정 동력을 뒷받침하겠다는 의지가 반영된 것으로 전해졌다.

계양을은 이 대통령의 직전 지역구였던 만큼 김 대변인의 출마는 정치적 상징성이 크다는 평가가 나온다. 대통령 핵심 측근의 지역구 계승 성격이라는 해석도 제기된다.

다만 최근 무죄 판결을 받고 더불어민주당 복당을 신청한 송영길 전 대표도 보궐선거 출마를 준비 중인 것으로 알려지면서 당내 교통정리가 불가피할 전망이다.

인천 계양을은 송 전 대표가 5선을 지낸 지역으로, 과거 이 대통령에게 지역구를 넘겨준 곳이기도 하다. 이 때문에 정치적 복귀 무대로 계양을 출마 가능성이 유력하게 거론된다.

당 내부에서도 공개적인 지원 움직임이 나오고 있다. 문금주 민주당 의원은 "송영길의 정치적 복권과 부활의 출발점은 계양이어야 한다"는 취지의 글을 올렸고, 강득구 민주당 최고위원은 송 전 대표 재판에 동행하기도 했다.
박영훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기