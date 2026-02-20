김남준, 靑사직 후 계양을 출마…대통령 측근 vs 송영길 복귀 ‘빅매치’

2025122401002272100133451 0 김남준 대변인이 지난해 12월 24일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령과 김혜경 여사의 희귀 질환 환우·가족 현장 간담회 참석 관련 브리핑을 하고 있다./연합뉴스

김남준 청와대 대변인이 20일 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 위해 사직서를 제출했다.김 대변인은 이날 "오늘 사직서를 제출했고 처리는 월요일에 될 것"이라며 "출근은 오늘이 마지막"이라고 밝혔다.김 대변인은 성남시장 시절부터 이재명 대통령과 함께해 온 측근 인사로 꼽힌다. 이번 출마 역시 '명심(明心)'을 대변하고 국정 동력을 뒷받침하겠다는 의지가 반영된 것으로 전해졌다.계양을은 이 대통령의 직전 지역구였던 만큼 김 대변인의 출마는 정치적 상징성이 크다는 평가가 나온다. 대통령 핵심 측근의 지역구 계승 성격이라는 해석도 제기된다.다만 최근 무죄 판결을 받고 더불어민주당 복당을 신청한 송영길 전 대표도 보궐선거 출마를 준비 중인 것으로 알려지면서 당내 교통정리가 불가피할 전망이다.인천 계양을은 송 전 대표가 5선을 지낸 지역으로, 과거 이 대통령에게 지역구를 넘겨준 곳이기도 하다. 이 때문에 정치적 복귀 무대로 계양을 출마 가능성이 유력하게 거론된다.당 내부에서도 공개적인 지원 움직임이 나오고 있다. 문금주 민주당 의원은 "송영길의 정치적 복권과 부활의 출발점은 계양이어야 한다"는 취지의 글을 올렸고, 강득구 민주당 최고위원은 송 전 대표 재판에 동행하기도 했다.