닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

송영길, 3년 만에 민주당 복당…계양을 출마 주목

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260220010006136

글자크기

닫기

김동민 기자

승인 : 2026. 02. 20. 16:12

송영길 "당에 복귀해 李 정부 성공 뒷받침"
계양을 두고 김남준 대변인과 대결 전망
"정청래, 지도부와 긴밀히 상의 후 결정"
PYH2026022014590006500_P4
더불어민주당 송영길 전 당 대표(오른쪽), 윤관석 전 의원(왼쪽)이 20일 인천 남동구 더불어민주당 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출 후 기념 촬영하고 있다. /연합
송영길 전 더불어민주당 대표가 20일 민주당에 복당을 신청했다. 2023년 4월 전당대회 돈봉투 의혹으로 탈당하고 약 3년 만이다. 송 전 대표가 민주당 복당을 공식화한 만큼, 다가오는 국회의원 재보궐선거에서 인천 계양을에 출마할지도 관심이 집중된다.

송 전 대표는 이날 인천시당에서 민주당 복당 신청 후 기자들과 만나 "어려운 시기를 거쳐 무죄를 받고 돌아오게 됐다. 다시 당으로 돌아오겠다는 약속을 지키게 됐다"며 "당에 복귀함으로써 이재명 정부 성공을 뒷받침하고 모든 역량을 동원해 최선을 다하겠다"고 말했다.

송 전 대표가 복당을 신청하게 된 결정적인 계기는 지난 13일 돈봉투 의혹 및 불법 정치자금 수수 혐의에 대한 항소심에서 무죄를 선고받은 이후부터다. 법원이 검찰의 '핵심 증거 위법 수집'을 지적하면서 1심 유죄 판결을 무죄로 뒤집은 거다.

이날 현장에는 송 전 대표와 함께 항소심에서 무죄를 선고받은 윤관석 전 의원도 참석했다. 윤 전 의원은 "윤석열은 3년 전 검찰 정권의 본색을 드러내며 정치 탄압과 공작을 시작했다. 민주당 전체가 사법 리스크로 고통받던 시기였다"며 "저희는 지도부의 권유와 선당후사 마음으로 탈당했다. 무죄 판결은 늦었지만 진실과 정의가 승리했다. 다시 당과 함께 하겠다"고 했다.

송 전 대표의 민주당 복당과 함께 정치권에선 재보궐선거 공천 여부와 차기 당권을 둘러싼 권력 구도에도 변화가 있을 전망이다. 송 전 대표가 인천 계양을에서만 5선 국회의원을 지낸 만큼, 재출마설에 무게가 실리고 있다. 다만 이재명 대통령 최측근인 김남준 청와대 대변인 역시 인천 계양을 보선 출마를 준비하고 있다. 이날 김 대변인은 이 같은 이유로 사직서를 제출했다.

송 전 대표는 이날 현장에서 향후 인천 계양을 출마와 관련해 "정청래 대표와 지도부와 긴밀히 상의해서 결정할 것이다. 다음 주에 정 대표가 부를 것으로 예상하고 있다. 상의해서 진행할 예정이다"고 말했다.

일각에선 송 전 대표의 8월 전당대회 출마 가능성도 제기하고 있다. 정 대표를 비롯해 김민석 국무총리 등과 당권을 둘러싼 대결 구도가 갖춰지면서 치열한 경쟁이 펼쳐질 전망이다.
김동민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기