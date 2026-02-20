[포토] 정원오 성동구청장, 마장 스마트헬스케어센터 개소식 참석

성동구, 마장 스마트헬스케어센터 개소 0 정원오 성동구청장이 20일 서울 성동구 성동노인종합복지관에서 열린 '마장 스마트헬스케어센터' 개소식에서 시설 이용 주민들과 인사를 하고 있다.

정원오 성동구청장이 20일 서울 성동구 성동노인종합복지관에서 열린 '마장 스마트헬스케어센터' 개소식에 참석해 시설 이용 주민들과 인사를 하고 있다. 마장 스마트헬스케어센터는 건강상담실, 건강측정존, AI근력운동존, 유연성운동존 등 과학적 건강 측정과 AI를 결합한 맞춤형 건강관리를 제공하며 60세 이상 성동구민이라면 누구나 이용할 수 있다.