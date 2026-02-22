美 관세 위법 판결에 獨·佛, 유럽 차원 대응 예고…‘무역 바주카포’ 거론

방미 앞둔 메르츠 총리 "관세, 미국에도 해 끼치고 있어"

GERMANY-POLITICS/ASH WEDNESDAY-MERZ <YONHAP NO-1483> (REUTERS) 0 프리드리히 메르츠 독일 총리가 18일(현지시간) 독일 트리어에서 열린 기독민주당(CDU) 집회에서 연설하고 있다./로이터 연합

미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세에 대해 위법 판결을 내린 데 대해 독일과 프랑스가 21일(현지시간) 유럽 차원에서의 대응을 예고했다.프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 자국의 여러 방송사와의 인터뷰에서 미국 방문을 앞두고 유럽연합(EU)의 다른 국가들과의 공동 입장을 마련하기 위해 긴밀히 협력할 것이라며 관세가 미국에도 해를 끼치고 있다는 점을 강조할 것이라고 말했다고 로이터통신이 보도했다.메르츠 총리는 공영방송 ARD 인터뷰에서 이번 판결로 독일의 관세 부담이 완화될 것인지를 묻는 말에 "그럴 것으로 예상하지만 무엇보다 성공적으로 완화되기를 바란다"며 "관세는 모두에게 해롭다는 점을 미국 정부에 분명히 전달하고 싶다"고 답했다.그는 "관세 정책은 개별 회원국이 아닌 EU의 사안이기 때문에 우리는 이 문제에 관해 매우 명확한 유럽의 입장을 가질 것"이라며 "나는 통일된 유럽의 입장을 가지고 미국을 방문할 것"이라고 덧붙였다.또 다른 방송사 RTL과의 인터뷰에서는 "유럽과 미국의 경제에 가장 큰 독은 관세를 둘러싼 끊임없는 불확실성"이라며 "이는 반드시 끝나야 한다"고 강조했다.같은 날 니콜라 포리시에 프랑스 대외무역 담당 장관은 EU가 미국의 최근 관세 조치에 대응할 수 있는 수단을 보유하고 있다고 21일 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰에서 밝혔다.포리시에 장관은 프랑스가 트럼프 대통령의 관세 정책에 대한 대응책을 EU 회원국들 및 집행위원회와 협의하고 있다고 전했다.FT는 프랑스 관리들을 인용해 EU의 대응안 중에 이른바 '무역 바주카포'로 불리는 통상위협대응조치(ACI)가 포함될 수 있으며 이는 미국 기술기업들에 영향을 미칠 수 있다고 보도했다.ACI로는 수출 통제를 비롯해 서비스 관세 부과, EU 공공 조달 계약에서의 미국 기업 배제 등이 있다.