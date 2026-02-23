닫기

초등 국어논술전문 브랜드 '뮤엠 폴리오', 임수경 작가와 북토크쇼

장안나 기자

승인 : 2026. 02. 23. 11:15

28일 교보문고 배움홀서 시작해 전국투어

뮤엠교육이 선보인 국어논술 전문 브랜드 '뮤엠 폴리오(MU:M Folio)'가 교보문고에서 임수경 작가와 함께하는 전국 북토크쇼를 연다고 23일 밝혔다. 


뮤엠 폴리오는 초등 문해력을 높일 수 있도록 독서를 통한 국어 능력 향상의 중요성을 알리고 있다. 이번에 실시하는 북토크쇼도 그 일환의 캠페인이다. 28일 울산 삼산동 업스퀘어 교보문고 배움홀을 시작으로 전국에서 순차적으로 이어간다. 


북토크쇼에 참가하는 학생들은, 폴리오 수업에서 경험하는 작가와의 북토크 활동을 실제 작가와 나누어 보는 경험을 할 수 있다. 학생들은, 초등학교 2학년 교실에서 하루 동안 일어나는 이야기를 그린 동화 '무영이가 사라졌다'를 읽으면서 궁금했던 내용을 직접 임수경 작가에게 질문하고, 이에 대한 답변을 들을 수 있다. 


또 이를 바탕으로 책을 읽으면서 자신이 추측했던 내용과 실제 작가의 생각을 비교해보면서, 저자의 의도를 파악하고 책의 핵심 메시지를 찾아가는 특별한 경험을 할 수 있을 것으로 기대된다. 더불어 작가의 친필 사인을 받을 수 있는 시간도 있다. 


뮤엠 폴리오 관계자는 "단순 일회성의 이벤트가 아닌, 지속적인 캠페인으로 북토크쇼를 이어가려고 한다. 아이들이 평생 간직할 수 있는 '문화적 경험', '나만의 작가 컬렉션'을 만들어가는 시작점이 될 것"이라고 말했다. 


뮤엠 폴리오 북토크쇼 참여 신청은 가까운 뮤엠 폴리오 학원에 문의하면 된다. 

