李대통령, 브라질 룰라 정상회담…‘소년공 공감대’, 에너지·방산 협력 논의

李대통령 靑 복귀 후 첫 국빈 맞이

공급망·희토류 등 경제협력 논의

李 "룰라, 나의 동지 국빈 방문 환영"

이재명 대통령이 지난해 11월 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 환담을 나누고 있다./G20조직위

이재명 대통령이 23일 오전 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담을 한다. 지난해 12월 청와대에 복귀한 이후 첫 외국 정상의 국빈 방한이다. 룰라 대통령의 국빈 방한은 그의 첫 임기 때이던 2005년 이후 21년 만이다.청와대에 따르면 이 대통령은 이날 룰라 대통령을 청와대 대정원에서 직접 맞이하고, 청와대 본관에서 소인수·확대 정상회담을 한다.양 정상은 회담에서 교역·투자, 기후, 에너지, 우주, 방위산업, 과학기술, 농업, 교육·문화, 인적교류 등 양국 간 다양한 분야에서의 실질적 협력 강화 방안을 논의할 것으로 보인다.브라질은 인구 2억 1000만 명 넘는 중남미 최대 내수시장으로, 1959년 중남미 국가 가운데 처음으로 한국과 수교한 전통적 우방국으로, 남미 최대의 교역·투자 파트너다. 현재 약 5만 명의 한인이 거주하고 있어 중남미 지역 최대 규모의 동포사회가 형성돼 있다.정부는 남미 최대 경제국이자 브릭스(BRICS) 회원국인 브라질과의 경제 협력이 전략적으로 중요하다고 보고 있다. 특히 브라질이 전 세계 희토류 매장량의 약 23%를 보유한 매장량 2위 국가로 평가되는 만큼, 핵심 광물의 안정적 공급망 확보 측면에서 이번 국빈 방한이 새로운 협력 기회가 될 수 있다는 분석이다.청와대는 "양 정상은 개인적 역경을 극복한 경험을 공유하고 있으며, 사회 통합과 실용주의를 중시하는 국정 철학에서도 공통점을 갖고 있다"고 밝혔다. 이어 "이 같은 정서적·정책적 공감대가 이번 정상회담을 계기로 양국 관계를 한 단계 끌어올리는 데 기여할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.양 정상은 양해각서(MOU) 체결식 등을 진행한 뒤 공동언론발표를 진행할 예정이다. 국빈 만찬을 비롯해 정상 간 친교 일정도 이어간다.이번 방한을 계기로 '영부인 외교'도 병행됐다. 룰라 대통령의 배우자인 호잔젤라 다 시우바 여사는 21일 이 대통령의 배우자 김혜경 여사와 함께 경기 파주 국립민속박물관을 찾아 전시를 관람하며 친교를 다졌다. 다 시우바 여사는 브라질 삼바 축제를 소개하며 김 여사를 초청하기도 했다.앞서 이 대통령은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 G20 정상회의를 계기로 룰라 대통령에게 국빈 방한을 공식 초청했다. 또 지난해 6월 취임 직후 참석한 캐나다 G7 정상회의 당시에도 룰라 대통령과 만나, 가난했던 어린 시절의 어려움과 정치적 핍박을 이겨내고 선거에서 승리했다는 점을 양 정상의 공통점으로 언급한 바 있다.이 대통령은 이날 오전 X(엑스·옛 트위터)에 "나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영합니다"라고 밝혔다.또 "(룰라 대통령은) 소년 노동자 출신으로 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온 몸으로 증명했다"며 "민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나 위대한 브라질 국민들과 함께 강건하게 부활해 이제는 브라질을 부활시키고 있다"고 했다. 한편 룰라 대통령은 24일까지 한국에 머무를 예정이다.