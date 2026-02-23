플로리다 트럼프 사저 보안구역 침입한 20대 남성 사살…FBI 수사 착수

별장 0 미 플로리다주 팜비치의 마러라고 도널드 트럼프 대통령 사저/연합

미국 플로리다주 팜비치에 위치한 도널드 트럼프 대통령의 사저 겸 리조트 마러라고 보안구역에 무장한 20대 남성이 침입했다가 사살되는 사건이 발생했다.22일(현지시간) 미 비밀경호국(SS)과 현지 당국에 따르면 이날 오전 1시30분께 한 남성이 차량을 이용해 마러라고 북문 인근 진입 통제 구역 안으로 들어왔다. 당시 트럼프 대통령은 영부인 멜라니아 여사와 함께 백악관에 체류하고 있었던 것으로 전해졌다.AP통신 보도에 따르면 사망한 남성은 미 노스캐롤라이나주 출신의 21세 오스틴 터커 마틴으로 확인됐다.릭 브래드쇼 팜비치 카운티 보안관은 기자회견에서 "용의자는 산탄총과 연료통(gas can)으로 보이는 물건을 소지한 채 다른 차량이 빠져나가는 틈을 이용해 통제 구역 안으로 진입했다"고 밝혔다. 이후 그는 비밀경호국 요원 2명과 팜비치 카운티 부보안관 1명과 대치했다.브래드쇼 보안관은 "용의자는 두 개의 장비(산탄총과 연료통)를 내려놓으라는 명령을 받았고, 연료통을 내려놓으면서 산탄총을 발사 위치로 들어 올렸다"며 "요원들은 위협을 무력화하기 위해 총기를 발사했다"고 설명했다.연방수사국(FBI)의 캐시 파텔 국장은 엑스를 통해 "FBI는 오늘 아침 마러라고에서 발생한 사건을 조사하는 데 필요한 모든 자원을 투입하고 있다"며 "무장한 개인이 불법적으로 보안 구역에 진입한 뒤 총에 맞아 사망한 사건"이라고 밝혔다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 엑스에 올린 글에서 "비밀경호국이 신속하고 단호하게 대응해 총과 연료통으로 무장한 채 대통령의 집 보안구역에 진입한 인물을 무력화했다"고 밝혔다. 이어 최근 이민 단속 방식을 둘러싼 논쟁 속에 일부 업무가 정지된 국토안보부(셧다운) 문제를 거론하며 야당인 민주당을 비판하기도 했다.수사 당국은 마틴의 범행 동기와 단독 범행 여부 등을 포함해 사건 경위를 조사하고 있다.