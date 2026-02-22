北 당대회 3일차 “새 투쟁전략 천명”… 대남·대미 메시지는 無

북한 조선중앙통신은 조선노동당 제9차대회 3일회의가 2월 21일에 진행됐다고 22일 보도했다. 사진은 함경남도당 조직대표인 신포시당위원회 책임비서 장경국이 첫째 의정에 대해 토론하고 있는 모습. /연합