기업銀 장민영 체제 본격 출항… 정책금융 확대·조직안정 시험대

노사 갈등 일단락… 경영 정상화 국면

300조 규모 생산적 금융 프로젝트 가동

건전성 관리·주주가치 제고 균형 과제

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지