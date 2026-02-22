국힘 ‘당명 개정’ 지선이후로… “張리더십·당심 결집에 주력”

비공개 최고위 "충분한 숙의 필요"
오늘 의총… 지도부·지선전략 논의
국민의힘 지도부는 22일 국회에서 비공개 최고위원회의를 열어 이같이 의견을 모았다고 최보윤 수석대변인이 전했다. 최 수석대변인은 연기 배경에 대해 "당명은 정책 및 당헌·당규 개정과 함께 이뤄지는 사안이다. 기본 정책과 정강, 당헌 개정 과정에서 심도 있는 논의가 필요하다는 의견이 많았다"며 "지방선거를 앞두고 절차를 진행하기에는 시간적 제약도 있었다"고 설명했다.
당초 국민의힘은 새 당명 후보로 '미래연대'와 '미래를여는공화당' 2가지를 압축해 이날 최고위에서 의견 수렴을 했으나 지방선거까지 새 당명을 유권자들에게 알리기에 시간이 촉박하다는 이유 등으로 논의를 미루기로 했다.
특히 국민의힘은 당명 개정을 비롯한 부차적 이슈는 접어두고 6·3지방선거 승리를 위한 '장동혁 리더십' 재건과 함께 당심을 결집하는 데에 주력하기로 했다. 현재 당내에선 장동혁 대표가 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고에 '절윤(絶尹)'을 거부하면서, 이를 둘러싼 노선 갈등이 이어지고 있다. 여기에 배현진 의원에 대한 징계 문제를 둘러싼 이견도 해소되지 않은 상태다.
이에 23일 의원총회에서는 지방선거 전략뿐만 아니라 장 대표의 거취 문제와 지도부 운영 전반에 대한 문제 제기가 이어질 가능성이 크다. 파열음이 커질 경우 '지도부 책임론'이 확산할 수 있다는 전망도 나온다. 반대로 의총을 계기로 내부 이견을 수습할 경우 장 대표 체제는 '단일대오'를 바탕으로 동력을 확보할 수 있다.
당 원외당협위원장협의회(71명)는 이날 성명서를 내고 "장 대표는 115만 당원의 지지와 신임을 받는 합법적이고 정당한 지도자"라며 "장 대표의 정당성을 흔드는 모든 행위를 즉각 중단하라"고 말했다. 이는 전날 전현직 원외 당협위원장 25명의 '장동혁 사퇴' 요구를 정조준한 것이다. 당 일각에서는 지도체제 개편 차원에서 비상대책위원회 전환 가능성도 거론되고 있다.
당 안팎에서는 이번 의원총회가 단순한 내부 의견 조율 이상의 의미를 갖는다는 것이 중론이다. 지도부 핵심 관계자는 "우리 당은 그동안 상당한 충격과 혼선을 겪어왔고 큰 어려움을 겪은 만큼 '새출발'이라는 의미에서 본다면 23일 의총이 분수령이 될 수 있다"고 말했다.