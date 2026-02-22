수백㎞ 이송설비도 스마트 점검… 분진·고열 현장 바꾼 AI

포스코 광양 스마트데이터센터 종합상황실에서 직원들이 상황판을 모니터링하고 있다(왼쪽). 황석균 포스코 공정DX연구소 연구원이 포스코 광양제철소 원료공장에서 연구개발에 참여한 스마트와이어볼을 가리키고 있다. /제공=포스코