북서풍 타고 전국에 황사… 오늘까지 미세먼지 ‘매우 나쁨’

22일 오전 11시 기준 서울의 미세먼지(PM10) 농도는 143㎍/㎥로 '매우 나쁨' 수준에 육박했다. 인천 연평도(281㎍/㎥)와 백령도(226㎍/㎥)는 이미 '매우 나쁨' 기준(151㎍/㎥ 이상)을 넘겼다. 황사는 북서풍을 타고 남동진하며 수도권을 시작으로 전국으로 확산했다.
국립환경과학원은 이날 수도권·강원영서·충남은 늦은 오전부터 이른 오후까지, 강원영동·대전·세종·충북·호남은 오후 동안, 영남과 제주는 늦은 오후부터 밤까지 미세먼지 농도를 '매우 나쁨' 수준으로 예보하기도 했다.
황사는 23일까지 이어질 것으로 보인다. 기상청에 따르면 23일 전국 대부분 지역에서 순간풍속 55㎞/h 안팎의 강한 바람이 이어질 전망이다. 강한 바람은 황사를 빠르게 확산시키는 동시에 미세먼지를 다시 공중으로 띄워 공기 중 미세먼지 농도를 높이는 요인으로 작용할 수 있다. 이에 따라 수도권·강원·충청 등 일부 지역에서는 23일에도 미세먼지 농도가 '매우 나쁨' 수준까지 치솟겠다. 기상청은 호흡기 질환자와 노약자는 외출을 자제하는 등 건강 관리에 각별한 주의를 당부했다.