서경덕, 삼일절 앞두고 독도의용수비대 주거 개선 나선다

서경덕 성신여대 교수가 삼일절을 앞두고 독도의용수비대 생존 대원들을 위한 주거환경 개선 캠페인에 나선다.서 교수는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "오는 삼일절을 맞아 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트와 의기투합해 독도의용수비대 생존 대원의 주거환경 개선에 나선다"고 23일 밝혔다.이번 사업은 '대한민국 유공자 주거지원 캠페인'의 일환으로 진행되며, 독도의용수비대 생존 대원 두 가구의 노후 주택을 대상으로 맞춤형 주거 개선을 지원할 계획이다. 고령의 생존 대원들이 거주 중인 주택의 안전 위험 요소를 줄이고, 국가유공자로서 합당한 예우를 받을 수 있도록 실질적인 도움을 제공하겠다는 취지다.서 교수는 "독도의용수비대가 국가유공자로 인정받기까지 무려 49년이 걸렸다"며 "이제는 우리가 이들을 도울 차례"라고 강조했다.캠페인 참여를 독려하기 위해 독도 관련 리워드 상품도 마련됐다. 울릉도에 위치한 독도문방구와 협업해 독도에 새겨진 '한국령' 배지, 독도의용수비대 아크릴 스탠드, 독도 관련 스티커 등을 제공할 예정이다. 서 교수는 국내외 누리꾼들의 적극적인 동참을 기대한다고 전했다.서 교수는 이번 사업을 시작으로 향후 6·25 참전용사, 공상공무원 등 국가유공자를 대상으로 한 주거 개선 캠페인을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.