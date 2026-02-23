장동혁 “李 공소취소 모임, 미친 짓…재판 재개해야”

최고위원회의 향하는 국민의힘 장동혁 대표<YONHAP NO-5266> 0 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하기 위해 회의실로 향하며 양향자 최고위원과 대화하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표는 23일 더불어민주당 104명 의원이 참여하는 '이재명 대통령 공소취소 모임' 출범과 관련해 "한마디로 미친 짓"이라고 비판했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "민주당은 이 대통령만 바라볼게 아니라 국민들도 바라보길 바란다"며 이같이 밝혔다.장 대표는 "법원은 (대통령) 불소추 특권의 소추에 공소유지는 포함되지 않고 공소 제기만 의미한다고 이미 판결했다"며 "헌법에 규정된 불소추 특권을 내세워 재판을 멈춰 세웠지만 이제 법적 근거가 완전히 사라졌다. 재판을 재개해야 한다"고 강조했다.이어 "법원의 그러한 판단 때문에 재판 재개가 목전에 다가오자 다급한 민주당 의원들이 이런 행태를 보인 것"이라며 "국민들이 어떻게 바라볼지 생각해보길 바란다"고 지적했다.장 대표는 "최근 1월 말에 발표된 여론조사에서도 국민 과반 이상이 이 대통령 재판은 재개돼야 한다고 답했다"고 강조했다.또 "관세협상이 새로운 국면을 맞이했다"며 "이번에는 대통령이 SNS 속으로 숨지 말고 관세협상 최전방에 나서서 대통령다운 모습을 보여주길 기대한다"며 "대통령은 정치 인플루언서가 아니다"라고 꼬집었다.오는 24일 국회 본회의에서 처리될 예정인 강선우 무소속 의원 체포동의안과 관련해선 "오래 걸려도 너무 오래 걸렸다"며 "김병기 의원 수사는 아직도 제자리 걸음"이라고 비판했다.그러면서 "전재수 의원에 대한 통일교 금품 수수 의혹은 아예 수사가 멈췄다"며 "정권과 민주당은 끝내 진실을 거부하고 있다. 진실을 연체한 대가는 국민의 냉혹한 심판"이라고 지적했다.