SKT, 6G 백서 ‘ATHENA’…MWC서 기술 일부 공개

SKT, 세번째 6G 백서 'ATHENA' 발간_1 0 이번 6G 백서 연구와 집필에 참여한 SKT 구성원들이 백서에 담긴 내용을 의논하고 있다. /SKT

SK텔레콤은 중장기 네트워크 진화 전략을 담은 세번째 6G 백서 'ATHENA'를 발간하고 관련 기술 일부를 MWC26에서 선보인다고 23일 밝혔다.이번 백서는 SKT가 지속적으로 발간해 온 6G 백서의 연장선이다. 2023년에는 6G 이동통신 표준화에 필요한 핵심 요구사항과 기술 동향을 소개했으며, 2024년에는 본격적으로 도래할 AI 시대의 통신 인프라 방향성을 강조했다.2030년 이후 본격 상용화가 예상되는 6G를 대비해 SKT는 이번 백서에서 AI 융합 가속, 휴머노이드 로봇 및 위성통신 등 서비스 확산, 보안 위협 고도화, 네트워크 운용 패러다임 전환 등 급변하는 통신 환경 변화를 짚었다. 이를 바탕으로 운영 효율성 제고와 고객 경험 혁신, 네트워크 수익화를 실현하기 위한 중장기 네트워크 진화 전략을 종합적으로 제시했다.SKT는 이번 백서에서 'AI 기술의 네트워크 통합(AI 네이티브)' '제로트러스트 보안' '5G·6G·위성통신을 아우르는 융합 인프라(유비쿼터스)' '개방형 생태계' '가상화 기반 유연성(클라우드 네이티브)' '고객 경험 극대화' 등 6가지 방향을 네트워크 진화 비전의 핵심 축으로 제시했다.류탁기 SKT 네트워크기술담당은 "6G 시대의 불확실성 속에서도 고객 가치를 최우선으로 삼아 AI, 가상화, 개방화, 제로트러스트 보안을 결합해 나갈 것"이라며 "향후 10년을 내다보는 관점에서 미래 통신 인프라 진화를 선도하는 한편, 새로운 성장 기회도 계속 창출해 나가겠다"고 강조했다.