에코프로에이치엔, 친환경 선박 운영 핵심 기술 확보

HD한국조선해양·한국선급, 친환경 선박 기술 국책 과제 수행

국내 최초 대형 암모니아 엔진 정화 시스템 개발 성공

"2025년 전체 선박 44% 암모니아 연료"…친환경 선박 시대 경쟁력 확보

clip20260223143800 0 (왼쪽부터)이성원 HD한국조선해양 책임연구원, 성영재 HD한국조선해양 상무, 박상준 에코프로에이치엔 박상준 상무, 이현호 HD한국조선해양 전무, 김대헌 한국선급 부사장, 송강현 한국선급 상무, 김기두 HD현대중공업 상무가 지난 11일 한국선급 그린쉽기자재시험·인증센터에서 HD한국조선해양, 한국선급과 함께 공동 개발한 '마이크로웨이브 촉매 가열 배기가스 후처리 시스템'의 기술 시연회를 개최한 후 기념 촬영을 하고 있다./에코프로에이치엔

에코프로에이치엔이 메가와트(MW)급 암모니아 선박 상용화에 필요한 배기가스 정화 시스템을 국내 최초로 개발했다. 촉매 기반 환경 설비 기술을 선박 분야로 확장하며 친환경 선박 시장 진입을 본격화했다는 평가다.23일 에코프로에이치엔은 HD한국조선해양, 한국선급과 함께 MW급 암모니아 엔진 정화 시스템 개발에 성공하고 기술 시연회를 개최했다고 밝혔다.이번 과제는 해양수산부의 '선박배출 온실가스(GHG) 통합관리 기술개발' 국책 사업의 일환으로 2023년부터 추진됐다. 에코프로에이치엔은 촉매 반응기 설계, 촉매 활성 온도 최적화, 배기가스 정화 성능 개선 등 후처리 시스템 핵심 기술을 맡아 '마이크로웨이브 촉매 가열 배기가스 후처리 시스템'을 구현했다.해당 기술은 전자파를 이용해 촉매를 직접 가열하는 방식이 특징이다. 기존에는 히터나 버너로 배기가스 전체 온도를 높여 촉매 반응을 유도했다. 반면 마이크로웨이브 방식은 촉매만 선택적으로 가열해 활성 온도를 정밀 제어할 수 있다. 연료 소비를 줄이고 추가 화석연료 장치 설치 부담을 낮출 수 있다는 점에서 에너지 효율 측면의 강점이 있다.HD한국조선해양은 수요 기업으로서 연구 과제를 기획했고 한국선급은 그린쉽기자재시험·인증센터(KR TCC)에서 장시간 실증을 통해 내구성과 성능을 검증했다. 암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 직접 배출하지 않는 무탄소 연료로 평가받는다. 다만 암모니아 연료 엔진에서도 산화질소(NOX, N2O)와 미연소 암모니아(Ammonia Slip) 등이 발생할 수 있어 별도의 후처리 기술이 필요하다.국제에너지기구는 2050년 전체 선박 연료의 44%를 암모니아가 차지할 수 있다고 전망한 바 있다. 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 규제가 강화되는 가운데 암모니아 연료 상용화와 함께 배기가스 정화 기술 수요도 확대될 가능성이 있다.에코프로에이치엔은 향후 실제 운항 환경에서의 추가 검증을 거쳐 암모니아 연료 엔진뿐 아니라 다양한 차세대 연료 기반 엔진으로 사업 범위를 넓힌다는 계획이다. 박상준 상무는 "독자 촉매 기술을 기반으로 암모니아 연료 후처리 시스템 개발에 성공했다"며 "무탄소 친환경 선박 시대에 대응할 사업 및 기술 경쟁력을 확보했다"고 밝혔다.