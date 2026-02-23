세아그룹, ‘故 이운형 회장’ 뜻 잇는 음악회 열린다

세아이운형문화재단 정기공연

엘리자베스 1세 마지막 삶 그린다

"벨칸토 오페라의 정수"

사진_2026 세아이운형문화재단 음악회 - 로베르토 데브뢰 포스터 0 2026 세아이운형문화재단 음악회 '로베르토 데브뢰' 포스터 /세아그룹

고(故) 이운형 세아그룹 회장의 뜻을 이어받아 설립된 세아이운형문화재단이 정기 공연을 개최한다.23일 재단법인 세아이운형문화재단이 다음달 6일 예술의전당 콘서트홀에서 '2026 세아이운형문화재단 음악회'를 개최한다고 밝혔다.세아이운형문화재단은 2015년부터 더 많은 사람들이 오페라를 사랑하고 향유할 수 있도록 작품을 엄선해 공연해왔다. 생전 오페라를 사랑했던 고 이운형 회장을 기리는 데 의의가 있다.올해 음악회에서는 가에타노 도니체티(G. Donizetti)의 여왕 3부작 가운데, 엘리자베스 1세의 마지막 삶을 그린 오페라 '로베르토 데브뢰'가 무대에 오른다. 1837년 나폴리 '산 카를로 극장'에서 초연된 이 작품은 엘리자베스 1세의 말년을 배경으로 권력과 사랑, 인간적 고뇌를 그려낸 도니체티의 '튜더(Tudor) 오페라' 대표작으로, 벨칸토 오페라의 정수를 보여주는 작품으로 평가받는다.이번 공연은 강남심포니오케스트라 예술감독인 데이비드 이(David Yi)의 지휘 아래 서울시립교향악단, 노이오페라코러스가 참여해 완성도 높은 무대를 선보일 예정이다.특히 이번 무대는 세아이운형문화재단이 오페라 인재 후원 프로그램을 통해 발굴하고 후원해온 인재들이 주역으로 대거 참여해, 세아의 장기적인 예술 후원 철학이 결실을 맺는 자리라는 점에서 의미를 더한다. 지휘자 데이비드 이를 비롯해, 소프라노 최지은, 테너 김범진, 바리톤 최인식 등은 세아이운형문화재단의 지원을 발판 삼아 국제 콩쿠르 수상 및 유럽 주요 극장에서 주역으로 활동 중인 아티스트들이다.세아이운형문화재단 관계자는 "이번 공연은 재단이 발굴하고 후원해 온 인재들이 무대에서 역량을 마음껏 펼치고, 도니체티 오페라의 아름다움과 극적 서사를 관객들에게 전달하는 뜻깊은 무대가 될 것이다"라며, "사랑과 권력, 갈등과 화해를 담은 이번 공연이, 불확실한 시대를 살아가는 모든 이들에게 진정성과 감동으로 다가가길 기대한다"고 전했다.