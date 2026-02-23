닫기

전국 메트로

[포토] 우리동네키움센터 방학 돌봄프로그램 함께하는 오세훈 시장

정재훈 기자

승인 : 2026. 02. 23. 15:55

오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점에서 열린 방학 돌봄 프로그램에 참여한 뒤 아이들과 함께 기념촬영을 하고 있다.
오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문1
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점을 방문해 아이들과 함께 방학 돌봄프로그램에 참여하고 있다.
오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문4
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점을 방문해 아이들과 함께 방학 돌봄프로그램에 참여하고 있다.
오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문3
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점을 방문해 아이들과 함께 방학 돌봄프로그램에 참여하고 있다.
오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점을 방문해 시설을 둘러보고 있다.
오세훈 시장, 동작구 우리동네키움센터 방문
오세훈 서울시장이 23일 서울 동작구 우리동네키움센터 13호점을 방문해 간식 배부 봉사를 하고 있다.
정재훈 기자

기사제보 후원하기