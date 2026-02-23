카카오모빌리티, 사우디 ‘디리야 프로젝트’ PoC 계약…“모빌리티 기술 첫 수출”

90조원 규모 스마트시티에 통합 모빌리티 솔루션 실증

지하 포함 6만 대 주차 인프라 최적화…AI 예측·실내 내비 적용도

지난해 9월 카카오모빌리티 사옥을 방문한 디리야컴퍼니 관계자들이 류긍선 대표(사진 오른쪽 다섯 번째) 등 카카오모빌리티 관계자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다./카카오모빌리티

카카오모빌리티가 사우디아라비아 초대형 스마트시티 개발 사업인 '디리야 프로젝트'에 통합 모빌리티 솔루션을 공급하는 유상 실증(PoC) 계약을 체결했다. 이는 국내 모빌리티 플랫폼 기술의 첫 해외 수출 사례다.23일 카카오모빌리티는 '디리야 프로젝트'를 추진하는 디리야컴퍼니와 PoC 계약을 맺고 주차 인프라 데이터화부터 사용자 앱, 운영 소프트웨어까지 아우르는 '풀 패키지' 솔루션을 공급한다고 밝혔다. 지난해 5월 체결한 미래 모빌리티 서비스 공동 개발 업무협약 이후 7개월 만의 성과다.'디리야 프로젝트'는 사우디 국부펀드(PIF)가 주도하는 총사업비 630억 달러, 한화 약 90조원 규모의 스마트시티 개발 사업이다. 수도 리야드 서부 14㎢ 부지에 리조트, 주거시설, 상업시설 등을 조성한다. 전체 주차 수용 규모는 6만 대 이상으로 상당 부분이 대규모 지하 시설에 구축된다. 특히 이번 실증은 약 5000대 규모 주요 3개 구역을 대상으로 한다. 카카오모빌리티는 이를 시작으로 디리야 전역으로 솔루션을 확대 적용하는 방안을 협의할 예정이다.이번 솔루션의 핵심은 주차 풀스택 기술이다. AI 기반 수요 예측과 잔여면 예측을 통해 인근 주차장 안내를 최적화하고 GPS 수신이 어려운 지하 환경에서도 실내 측위 기술을 활용한 끊김 없는 내비게이션을 구현한다. 발레 서비스, 입출차, 결제를 하나의 앱에서 제공하는 통합 플랫폼도 포함된다.카카오모빌리티는 기존 주차 인프라를 데이터화하고 이를 기반으로 사용자 앱, 입주사 웹 솔루션, 발레 전용 솔루션을 구축한다. 대규모 데이터 분석과 수요 분산 운영 경험을 현지에 이식하는 구조다. 계약에 앞서 지난해 9월 디리야컴퍼니 관계자들은 방한해 서울 코엑스 주차장 실내 내비게이션 환경과 충북 청주에서 HL로보틱스와 운영 중인 로봇 발레 서비스를 점검했다. 플랫폼 기반의 운영 역량과 확장 가능성을 확인한 뒤 기술 파트너로 선정했다는 설명이다.계약에는 로봇 배송 등 스마트시티 연계 기술 협력 가능성도 명시됐다. 자율주행 차량이나 배송 로봇이 스스로 주차·충전하기 위해서는 실시간 데이터 연동이 가능한 주차 인프라가 필수다. 카카오모빌리티는 주차 플랫폼을 미래 이동체 운영의 기반 인프라로 확장한다는 전략이다.류긍선 대표는 "데이터 기반 주차 플랫폼은 자율주행과 로봇 배송을 연결하는 핵심 인프라"라며 "성공적인 실증 수행을 통해 글로벌 시장에서 피지컬 AI 기반 모빌리티 기술을 입증하겠다"고 밝혔다.