與 주도로 24일 본회의 개의…국힘 “혼자 운영해라” 반발

野 필리버스터 예고에 24일 여야 정면충돌 불가피

국힘, 표결 직전 퇴장…"다수결의 폭정"

표결 앞두고 퇴장하는 국민의힘 운영위원들 23일 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 위원장인 더불어민주당 한병도 원내대표가 제432회국회(임시회) 회기 전체 의사일정 협의의 건 표결에 들어가자 국민의힘 김은혜 원내정책수석부대표 등 운영위원들이 퇴장하고 있다. /연합

국회 운영위원회가 오는 24일 여당의 사법개혁안을 비롯한 민생법안 처리를 위한 본회의를 개최하기로 했다. 여야가 기존에 합의한 일정(26일)보다 이틀 일찍 열리는 것이다.운영위는 23일 오후 국회에서 전체회의를 열고 본회의 개최를 기존 26일에서 24일로 변경하는 내용이 담긴 '제432회 국회 임시회 회기 전체 의사일정 협의 건'을 더불어민주당 주도로 의결했다. 국민의힘은 이에 강하게 반발하며 안건 표결 직전 회의장을 떠났다.이날 운영위 의결은 법안 처리를 위해 24일부터 내달 3일까지 잇따라 본회의를 열겠다는 여당의 방침에 따른 것이다. 민주당은 위헌 논란에 휩싸인 '사법개편 3법'(대법관 증원·재판소원·법왜곡죄)과 행정통합특별법을 비롯한 민생 입법을 줄줄이 처리하겠다는 입장을 유지하고 있다.이에 따라 우원식 국회의장은 당초 예정된 26일이 아닌 24일 국회 본회의를 개최할 것으로 전망된다. 내일(24일) 열릴 가능성이 큰 본회의에서는 국민의힘이 여당의 사법개혁안을 '이재명 대통령 구하기법'으로 규정하며 필리버스터를 포함한 총력 대응을 예고한 만큼, 여야 간 거센 충돌이 예상된다.운영위 민주당 간사를 맡은 천준호 의원은 "그동안 국민의힘이 민생법안에 대한 인질극을 벌여 처리하지 못한 여러 국정과제 법안, 개혁·민생 법안을 한 건이라도 더 처리하겠다는 의지"라며 "국정과제 수행을 위해 법안 처리에 적극 협조해줄 것을 요청한다"고 말했다.반면 운영위 국민의힘 간사인 유상범 의원은 여당의 일방적인 일정 변경에 반발하며 "이미 여야 원내대표단과 우 의장 간에 26일 본회의를 합의했다"며 "의장이 운영위로 보낸 26일 본회의 일정까지 민주당이 바꾼다면, 민주당 혼자 국회를 끌고 가면 되지 않겠나"라고 반문했다.유 의원은 "국회의장과 여야 원내대표단이 합의한 일정안을 다시 운영위에서 수정하는 것은 처음 경험한다"며 "이는 다수결의 폭정"이라고 비판했다.