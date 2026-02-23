파랑 저고리·초록 옷고름…김여사, 브라질 국기색 ‘한복 외교’

앞서 김 여사는 룰라 대통령보다 하루 앞선 21일 한국을 찾은 잔자 여사와 광장시장을 방문해 한복을 맞추고, 파주 국립민속박물관을 방문하며 우정을 쌓았다.
김 여사는 이날 광장시장에서 맞춘 한복을 전달하며 "잔자 여사께서 직접 입으시면 더욱 아름다울 것 같다"고 덕담했다고 전은수 청와대 부대변인이 서면 브리핑으로 전했다. 김 여사는 한복에 어울리는 장신구와 꽃신도 선물했다.
김 여사는 "지난 주말 잔자 여사와 함께한 파주 국립민속박물관 방문 영상이 화제가 됐고, 특히 한복을 입은 SNS 장면 등이 보도되며 우리 국민 사이에서 큰 인기를 얻고 있다"고 전했다.
이에 잔자 여사는 "브라질 현지에서도 관련 소식들이 큰 사랑을 받고 있다"며 "방한 기간 한국 요리와 문화를 깊이 즐길 수 있었던 만큼, 앞으로도 한국과 함께 다양한 협력을 이어가길 희망한다"고 화답했다.
김 여사는 "양국 대통령께서 걸어온 길이 비슷하여 말하지 않아도 서로 통하는 것이 많으실 것 같다"며 "대한민국과 브라질이 상생하며 함께 나아가는 동반자가 되길 바란다"고 강조했다.
두 사람은 이날 서울공예박물관에서 '장인, 세상을 이롭게 하다'라는 주제로 마련된 전시와 금기숙 작가 특별전을 관람하기도 했다.
특히 잔자 여사는 철사, 구슬, 빨대, 은박지 등 버려진 소재와 일상적인 재료에 새로운 예술적 가치를 부여한 작품들을 보고, "예술을 통해 지속가능성의 문제를 다시금 생각하게 되어 매우 감명 깊다"는 소감을 밝혔다.
김 여사는 "오늘 환담과 친교 일정이 서로를 깊이 이해하고 우정을 쌓는 소중한 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다"며 일정을 마무리했다.
한편 김 여사는 이날 한-브라질 정상회담에 앞서 열린 공식 환영식에서 초록과 파랑 등 브라질 국기 색깔이 들어간 한복을 입고 룰라 대통령 내외를 맞이했다.
청와대 관계자는 "노랑과 초록 등 브라질 국기 색상을 활용해서 브라질 정상을 존중하고 극진히 환영한다는 의미가 있다"고 설명했다.