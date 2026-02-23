파랑 저고리·초록 옷고름…김여사, 브라질 국기색 ‘한복 외교’

룰라 대통령 부인 잔자 여사에게 한복 선물하고 박물관 동행

기념촬영하는 한-브라질 정상 부부 0 이재명 대통령 부부와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부가 23일 청와대에서 국빈 방한 공식환영식 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 호잔젤라 다시우바 여사, 룰라 대통령, 이재명 대통령, 김혜경 여사. /연합뉴스

다시우바 여사에게 한복 선물하는 김혜경 여사 0 김혜경 여사가 23일 청와대에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한한 호잔젤라 다시우바 여사에게 맞춤전통한복을 선물한 뒤 기념촬영하고 있다. /연합뉴스

김혜경 여사는 23일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한 한 잔자 룰라 다 시우바 여사에게 한복을 선물하고, 서울공예박물관을 함께 방문하는 등 영부인 외교에 나섰다.앞서 김 여사는 룰라 대통령보다 하루 앞선 21일 한국을 찾은 잔자 여사와 광장시장을 방문해 한복을 맞추고, 파주 국립민속박물관을 방문하며 우정을 쌓았다.김 여사는 이날 광장시장에서 맞춘 한복을 전달하며 "잔자 여사께서 직접 입으시면 더욱 아름다울 것 같다"고 덕담했다고 전은수 청와대 부대변인이 서면 브리핑으로 전했다. 김 여사는 한복에 어울리는 장신구와 꽃신도 선물했다.김 여사는 "지난 주말 잔자 여사와 함께한 파주 국립민속박물관 방문 영상이 화제가 됐고, 특히 한복을 입은 SNS 장면 등이 보도되며 우리 국민 사이에서 큰 인기를 얻고 있다"고 전했다.이에 잔자 여사는 "브라질 현지에서도 관련 소식들이 큰 사랑을 받고 있다"며 "방한 기간 한국 요리와 문화를 깊이 즐길 수 있었던 만큼, 앞으로도 한국과 함께 다양한 협력을 이어가길 희망한다"고 화답했다.김 여사는 "양국 대통령께서 걸어온 길이 비슷하여 말하지 않아도 서로 통하는 것이 많으실 것 같다"며 "대한민국과 브라질이 상생하며 함께 나아가는 동반자가 되길 바란다"고 강조했다.두 사람은 이날 서울공예박물관에서 '장인, 세상을 이롭게 하다'라는 주제로 마련된 전시와 금기숙 작가 특별전을 관람하기도 했다.특히 잔자 여사는 철사, 구슬, 빨대, 은박지 등 버려진 소재와 일상적인 재료에 새로운 예술적 가치를 부여한 작품들을 보고, "예술을 통해 지속가능성의 문제를 다시금 생각하게 되어 매우 감명 깊다"는 소감을 밝혔다.김 여사는 "오늘 환담과 친교 일정이 서로를 깊이 이해하고 우정을 쌓는 소중한 계기가 된 것을 기쁘게 생각한다"며 일정을 마무리했다.한편 김 여사는 이날 한-브라질 정상회담에 앞서 열린 공식 환영식에서 초록과 파랑 등 브라질 국기 색깔이 들어간 한복을 입고 룰라 대통령 내외를 맞이했다.청와대 관계자는 "노랑과 초록 등 브라질 국기 색상을 활용해서 브라질 정상을 존중하고 극진히 환영한다는 의미가 있다"고 설명했다.