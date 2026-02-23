필리핀 함정 인도 5개월 단축… 동남아서 존재감 키운 HD현대

방산시장, 현지서 건조 등 실적 두각

유럽·中과 경쟁… '통합체계'로 대응

MRO사업 확대 전망, 가격경쟁 변수

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지