野 “美 3대관세 플랜B 제시를”… 與 “대미투자특별법이 해법”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(왼쪽부터)과 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관, 이창용 한국은행 총재가 23일 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 이야기를 나누고 있다. 구 부총리는 미국 연방대법원의 상호관세(15%) 위법 판결에 대해 "상황의 불확실성이 워낙 높다"며 "냉정하게 대응하도록 하겠다"고 말했다. /송의주 기자