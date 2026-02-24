성 김 현대차 사장 “관세 언제 오를지 몰라”…국회에 신속 입법 요청

국민의힘, 대미특별법 조찬간담회 개최

성 김 "품목별 관세 인상 압법 높아질 것"

성김 현대자동차그룹 사장이 24일 오전 국회에서 열린 국민의힘 대미투자특별법안 관련 경제계 조찬간담회에서 인사말을 하고 있다./연합뉴스

성 김 현대자동차 사장이 미국의 관세 정책 불확실성을 거론하며 국회에 대미투자특별법의 조속한 심사를 요청했다. 미국 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세를 위법으로 판단했지만, 오히려 품목별 관세 인상 압박이 강화될 수 있다는 점에서 선제적 대응이 필요하다는 취지다.성 김 사장은 24일 국회 본관에서 열린 국민의힘 대미투자특별법 관련 경제계 조찬간담회에 참석해 "IEEPA 근거 상호관세가 무효화된 만큼 이제는 품목별 관세 인상 압박이 높아질 것"이라며 이같이 밝혔다.그는 "25% 관세가 현실화되면 전기차 전환 등 글로벌 자동차 시장에서 한국 경쟁력이 약화될 수 있다"고 언급했다.앞서 도널드 트럼프 행정부는 연방대법원의 위법 판결에 대응해 무역법 122조를 근거로 150일간 글로벌 관세 15%를 부과하겠다고 발표한 바 있다. 여기에 더해 한국의 투자 지연을 이유로 25% 재인상 가능성까지 시사하면서 업계 긴장감은 높아진 상태다.현대차 입장에선 관세 부담이 곧바로 수익성 악화로 이어질 수밖에 없다.성 김 사장은 "현대차그룹은 지난해에만 7조2000억원의 관세를 냈다"며 "관세율이 현 15%에서 25%로 인상되면 올해 더 큰 관세를 부담하게 될 것"이라고 말했다. 전동화 전환과 현지 생산 확대에 대규모 투자가 병행되는 상황에서 추가 관세 부담은 글로벌 경쟁 구도에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 설명이다.정부는 대미투자특별법을 예정대로 추진한다는 입장이지만, 법안 심사를 위한 국회 대미투자특별위원회는 출범 이후 공전을 거듭하고 있다. 이에 따라 투자 프로젝트의 제도적 기반을 조속히 마련해야 한다는 경제계의 목소리도 커지고 있다.성 김 사장은 "미국 관세율은 언제 인상될지 모르는 만큼 내실 있는 법안 심사가 신속히 진행되길 바란다"며 "국회에서 힘써주신 만큼 현대차도 국가 경제 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편, 이날 경제계에선 성 김 사장 외에도 김창법 한국경제인협회 상근부회장, 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장, 강남훈 한국자동차모빌리티산업협회장 등이 참석했다.