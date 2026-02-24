닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

KG그룹, ISO 준법·부패방지 통합 인증 획득…ESG 경영 고도화

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260224010007016

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 02. 24. 10:48

내부 통제·컴플라이언스 체계 고도화
투명한 지배구조 기반 신뢰경영 강화
KG_CI_JPG
KG그룹이 글로벌 수준의 준법·윤리경영 체계를 갖춘 기업으로 도약했다.

KG그룹은 그룹 차원에서 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수경영시스템, 부패방지경영시스템 인증을 한국준법진흥원으로부터 동시에 획득했다고 24일 밝혔다.

그룹은 지난해 10월부터 약 4개월간 케미칼, 에코솔루션, 모빌리티, 스틸, 모빌리언스, 이니시스 등 6개 주요 상장 계열사를 대상으로 전사적 리스크 이슈 풀을 구축했다. 이를 토대로 그룹의 중장기 사업 방향과 연계한 체계적인 리스크 식별·평가·개선 작업을 진행해왔다.

이번 통합 인증 획득을 통해 KG그룹은 그룹 통합 컴플라이언스 경영 시스템을 도입하고, 전사적 리스크 관리 체계를 한 단계 고도화했다. 아울러 실행력 있는 GRC(거버넌스, 리스크관리, 컴플라이언스) 운영 기반을 마련하게 되었다.

아울러 기업 운영 전반에서 발생할 수 있는 위법·부패 리스크를 사전에 식별하고 통제할 수 있는 시스템적 장치를 구축했다. 이를 통해 대외 신뢰도를 높이고, ESG 경영의 핵심 요소인 '투명하고 윤리적인 지배구조' 확립의 기반을 다졌다는 설명이다.

또 KG그룹 내 상장사 CEO들은 이번 통합 인증을 실질적으로 이행하겠다는 의지를 대내외적으로 천명하기 위해, 각 가족사 대표이사가 임직원 앞에서 직접 '준법 서약서'에 서명하는 서약식과 함께 전 임직원이 참여하는 '준법경영 선포식'도 개최했다.

KG그룹 관계자는 "이번 ISO 통합 인증은 재무적 성장과 더불어 비재무적 가치 창출 역량을 동시에 강화하는 계기"라며 "한층 성숙한 리스크 관리 체계를 기반으로 KG그룹의 지속 가능한 통합적 가치를 지속적으로 제고해 나가겠다"라고 말했다.

이어 "앞으로도 글로벌 스탠다드에 부합하는 투명한 지배구조를 통해 주주와 고객 등 이해관계자에게 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무역 합의 장난 마라” 보복 경고… 15% 일괄 관세, 한국 등 우방국 ‘손해’

AI 붐이 부활시킨 삼성과 애플의 경쟁...‘D램 왕좌’ 탈환과 공급망 압박

에어프랑스 기내서 심장질환 앓던 영아 사망

트럼프, 이란 공격 저울질…합참의장 “탄약 부족·동맹 미지원, 미군 위험”

[기자의눈] K-바이오의 ‘역대 최대’ 실적…기록과 신뢰 사이

이란 대학가에서 이어지는 반정부 시위…미군 공습 가능성에 긴장 고조

마약왕 ‘엘 멘초’의 종말… 카르텔 보복 화염에 멕시코 전역 ‘무법천지’

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들