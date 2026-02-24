KG그룹, ISO 준법·부패방지 통합 인증 획득…ESG 경영 고도화

내부 통제·컴플라이언스 체계 고도화

투명한 지배구조 기반 신뢰경영 강화

KG그룹이 글로벌 수준의 준법·윤리경영 체계를 갖춘 기업으로 도약했다.KG그룹은 그룹 차원에서 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수경영시스템, 부패방지경영시스템 인증을 한국준법진흥원으로부터 동시에 획득했다고 24일 밝혔다.그룹은 지난해 10월부터 약 4개월간 케미칼, 에코솔루션, 모빌리티, 스틸, 모빌리언스, 이니시스 등 6개 주요 상장 계열사를 대상으로 전사적 리스크 이슈 풀을 구축했다. 이를 토대로 그룹의 중장기 사업 방향과 연계한 체계적인 리스크 식별·평가·개선 작업을 진행해왔다.이번 통합 인증 획득을 통해 KG그룹은 그룹 통합 컴플라이언스 경영 시스템을 도입하고, 전사적 리스크 관리 체계를 한 단계 고도화했다. 아울러 실행력 있는 GRC(거버넌스, 리스크관리, 컴플라이언스) 운영 기반을 마련하게 되었다.아울러 기업 운영 전반에서 발생할 수 있는 위법·부패 리스크를 사전에 식별하고 통제할 수 있는 시스템적 장치를 구축했다. 이를 통해 대외 신뢰도를 높이고, ESG 경영의 핵심 요소인 '투명하고 윤리적인 지배구조' 확립의 기반을 다졌다는 설명이다.또 KG그룹 내 상장사 CEO들은 이번 통합 인증을 실질적으로 이행하겠다는 의지를 대내외적으로 천명하기 위해, 각 가족사 대표이사가 임직원 앞에서 직접 '준법 서약서'에 서명하는 서약식과 함께 전 임직원이 참여하는 '준법경영 선포식'도 개최했다.KG그룹 관계자는 "이번 ISO 통합 인증은 재무적 성장과 더불어 비재무적 가치 창출 역량을 동시에 강화하는 계기"라며 "한층 성숙한 리스크 관리 체계를 기반으로 KG그룹의 지속 가능한 통합적 가치를 지속적으로 제고해 나가겠다"라고 말했다.이어 "앞으로도 글로벌 스탠다드에 부합하는 투명한 지배구조를 통해 주주와 고객 등 이해관계자에게 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.