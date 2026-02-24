[단독] ‘AI 시대’ 검찰, 올 하반기 ‘스마트워크센터’ 도입

올 하반기 시범 운영 목표

"위치·도입 시기 검토 중"

검찰 깃발 0 검찰 깃발. /정민훈 기자

대검찰청이 형사절차 완전 전자화 시행 이후 변화하는 업무 환경에 맞춰 '스마트워크센터'를 처음 도입한다. 올 하반기 시범 운영을 목표로 추진되는 이번 사업은 보안 시스템을 갖춘 원격근무 공간을 마련해 소속 청사가 아닌 지역에서도 업무를 수행할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 검찰은 이를 통해 업무 효율성을 높이는 동시에 출퇴근 시간 단축, 육아문제 해소 등 사회적 효과도 기대하고 있다.24일 대검찰청에 따르면 대검찰청은 올 하반기 시범 운영을 목표로 스마트워크센터 구축 계획을 구체화하고 있다. 스마트워크센터는 자신의 원래 근무지가 아닌 주거지와 인접한 지역에서 근무할 수 있는 환경을 제공하는 업무공간이다.정부는 2010년부터 각 부처 인원이 이용할 수 있는 스마트워크센터를 도입·운영하고 있다. 최근 3년(2023~2025년) 동안 스마트워크센터 이용자 수는 모두 46만5799명으로, 해마다 증가 추이를 보이고 있다.정부 스마트워크센터는 강남고속터미널·서울역·오송역·용산 등 출장형과 고양·분당·잠실 등 거주형 크게 2가지로 나뉜다. 국무조정실과 행정안전부, 법무부 등 중앙행정기관은 물론 광역 지방자치단체, 공공기관 소속 공무원들이 장거리 이동 없이도 업무를 처리할 수 있는 거점으로 활용되고 있다.대검찰청의 구상은 단순한 검찰 복지를 넘어 최근 검사 '엑소더스' 현상을 인식한 인력 유출 대응책으로 읽힌다. 현재 검찰은 심각한 인력 불균형에 직면한 상태다. 검찰개혁에 대한 반발과 좌천성 인사 등으로 검사복을 벗고 사직한 중견 검사들의 공백을, 경험이 부족한 저연차 검사들이 채우는 흐름이 이어지고 있다.실제로 아시아투데이가 법무부에 요청한 '2022~2026년 2월 4일 검사 사직 인원 수' 자료 등에 따르면 이 기간 사직한 검사는 모두 609명으로, 이 가운데 지난해 검찰을 떠난 검사는 175명으로 집계됐다. 최근 5년간 가장 많은 사직 인원을 기록한 것이다. 175명 가운데 11년 이상 검사 퇴직자 수는 136명(전체 77.7%)으로, 대부분이 허리급 검사였다.대검찰청의 스마트워크센터 도입을 놓고, 검찰 내에선 수사 기밀과 보안 유지가 무엇보다 중요한 검찰 조직 특성상 외부 거점 근무가 실제 현장에 안착할 수 있을지는 미지수라는 평가도 나온다.이와 관련 대검찰청 관계자는 "대면 조사, 법정 출석을 제외하고 소속 검찰청 이외의 장소에서 근무할 수 있도록 함으로써,근무 형태를 다양화하고 일과 가정의 양립을 도모하는 등 업무의 효율성을 높이기 위해 스마트워크센터를 도입할 예정"이라며 "스마트워크센터의 위치, 도입 시기 등은 현재 검토 중이며, 향후 운영 경과에 따라 점차 확대해 나갈 계획"이라고 했다.