닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

송영길, 복당 후 6·3 재보궐 출마-당대표 도전 가능성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260224010007070

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 02. 24. 11:57

2026020401010003090
송영길 전 더불어민주당 대표. /이병화 기자
송영길 전 더불어민주당 대표가 6·3 국회의원 재보궐 선거에서 인천 계양을 출마와 관련 "복당이 승인되면 정청래 대표나 지도부를 만나 상의를 할 것"이라고 향후 출마 가능성을 내비쳤다. 오는 8월 전당대회에 당대표 도전 역시 복당 우선을 언급했다.

송 전 대표는 24일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "나는 국회로 돌아간다는 입장을 밝히고 있다"며 "내가 아직 복당이 안 돼 있는 상태에서 어디 출마한다 말할 단계가 아니다"고 이 같이 말했다.

그는 지난 2023년 민주당 전당대회 돈봉투 살포 사건으로 수사 대상에 오른 후 민주당을 탈당했다. 현재 법원의 무죄판결 확정 후 복당 절차를 밟고 있는 중이다.

송 전 대표는 "인천시당으로 (복당 신청을) 했는데 중앙당에서 심사를 한다"며 "이번 주에 결정이 나지 않을까 생각한다"고 말하기도 했다.

그는 최근 계양구 병방동으로 이사를 했는데 이번 재보궐 선거 출마를 염두에 둔 것으로 보는 시각이 지배적이었다. 이에 대해 "정치적 고향으로 돌아온 거다"며 "고향으로 돌아오는데 내가 살던 곳으로 가야지 어디로 가겠냐"고 반문하기도 했다.

앞서 이 대통령 최측근인 김남준 전 대변인은 해당 지역구 출마를 선언한 바 있다. 송 전 대표는 김 전 대변인과 피할 수 없는 경쟁을 치러야 한다.

이와 관련, 그는 김 전 대변인과 만나 출마 관련 얘기를 나눴느냐는 사회자의 질의에 "말하지 않겠다"고 답변한 뒤 "계양구든 뭐든 국회의원 후보자를 결정하는 것은 그 지역의 당원과 국민이 결정하는 것이다, 이 원칙을 말하겠다"고 전했다.

송 전 대표는 오는 8월 열릴 예정인 전당대회에서 당대표에 도전할 의향은 있는지에 대해서 "지금 그런 얘기 할 때가 아니다"며 "내가 일단 당에 돌아와서 당이 필요한 곳이 있다면 백의종군의 자세로 뛰겠다"고 향후 도전 가능성을 전혀 배제하지 않았다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기