[포토] 국회 법사위 전체회의

추미애 국회 법사위원장이 24일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 국민의힘 의원들은 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안(대안)이 통과되자 퇴장했다.