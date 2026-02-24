요미우리 “미쓰비시 조선, IHI 원동기, NEC 항공 등 20개사 금지”

중국, 일본 기업·단체 40곳 수출 규제…일본 언론 일제히 보도

PYH2025103124890001300_P4 0 지난 해 경주에서 만난 다카이치 총리와 시진핑 주석 /연합뉴스

중국 상무부가 24일 일본 기업·단체 40곳을 대상으로 군민 양용(듀얼 유스) 제품 수출을 규제한다고 발표하자, 일본 언론들이 일제히 보도하며, 다카이치 사나에 총리의 대만 유사 발언에 대한 대응으로 분석했다.요미우리신문은 "미쓰비시 조선, IHI 원동기, NEC 항공우주시스템 등 20개사"를 금지 대상으로 지목했다. 심사 강화 대상으로 "스바루, 에네오스, 이토추 항공 등 다른 20개사"를 꼽았다. 아사히신문은 미쓰비시중공업 산하 미쓰비시 조선을 중심으로 "희토류 등 광물·화학제품 포함"이라며 중국 국외 개인·단체의 일본 제공도 금지된다고 보도했다.마이니치신문은 "미쓰비시중공업, 가와사키중공업, IHI 자회사, 방위대학, JAXA"를 금지 리스트에 명시했다. 심사 대상으로 "스바루, TDK"를 추가 언급했다. 산케이신문은 "다카이치 정권에 대한 대항 조치"라며 우려 목록에 "스바루, 에네오스, TDK, 도쿄과학대"를 올렸다고 했다.둥성(董昇) 중국 상무부 보도관은 "일본의 재군사화와 핵 보유 시도를 저지하기 위한 것으로 전적으로 합법적·적법한 조치"라며 "중국과 일본 간 정상적인 경제·무역 교류에는 영향을 미치지 않는다"고 강조했다.중국 상무부는 24일부터 즉시 적용, 진행 중인 거래도 중지 요구했다. 금지 대상은 군민 양용품 전반으로 특별 신청 없이는 수출 불가다. 올해 1월 일본 대상 규제를 강화한 데 이어 구체 기업을 지정했다. 중국은 해외 사업자도 준수하도록 요청했다.대상 기업은 방산 중심으로 미쓰비시중공업 그룹, IHI, 가와사키중공업 자회사, 방위대학, JAXA 등이다. 심사 강화는 민간 기업 위주로 스바루, 에네오스, TDK, 도쿄과학대 등이다. 최종 사용자·용도 확인이 어렵다는 이유다.중국 반발은 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사 시 미군 공조 국회 답변에서 비롯됐다. 일본은 '방위력 강화 기본계획'으로 장거리 미사일 도입과 무기 수출 확대를 추진 중이다. 중국은 이를 군국주의 부활, 재군비화로 규정하며 비판했다.미중 무역전쟁 여파도 크다. 미국 반도체 규제에 일본 도쿄일렉트론 등이 동참하자 중국은 희토류 수출 제한으로 보복했다. 일본 기업들은 소재·부품 공급망 불안정성 확대를 우려하고 있다.일중 무역액은 2025년 기준 3800억 달러 규모다. 이 때문에 일본 당국은 규제는 정상 교류에 영향 없다지만 기업 우려는 커지고 있다. 일본 정부는 "불합리한 경제 보복"이라며 확인 중이다. 일본 외무성은 주중 대사관 통해 사실관계 파악에 나선 것으로 알려졌다.