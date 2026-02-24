앤트로픽 “중국 기업들, 클로드 가짜계정 2만4000개 만들어 데이터 무단추출”

앤트로픽은 중국 기업인 딥시크, 문샷AI, 미니맥스가 클로드에서 2만4000개 이상의 가짜 계정을 생성했고 1600만번 이상 질문을 던져 앤트로픽 시스템의 정보를 추출하면서 각 회사의 AI 모델을 학습시켰다고 23일(현지시간) 블로그 게시물을 통해 알렸다.
각 회사의 데이터 추출 규모는 달랐다. 딥시크는 클로드와 15만건의 상호작용을 했고 문샷은 340만건 이상, 미니맥스는 1300만건 이상이 있었다는 것이 앤트로픽의 설명이다.
앤트로픽은 증류 기술이 각 기업 제품의 더 작은 버전을 만들기 위해 사용하는 등의 용도에는 정당하게 사용되지만 경쟁사 제품을 단시간에 저렴한 비용으로 개발하는 데 악용될 수 있다고 지적했다.
챗GPT 개발사 오픈AI 역시 이달 초 딥시크가 자사 제품을 모방하기 위해 '증류(Distillation)'라 일컫는 이같은 수법을 사용했다고 비난하는 내용의 메시지를 미 의회 하원 의원들에게 전송했다.
앤트로픽은 중국 개발사들의 이런 활동이 미국의 국가 안보를 위협할 수 있다는 우려를 제기했다.
회사 측은 "미국 모델을 모방하는 해외 연구소들이 이런 보호되지 않은 기술을 군사, 정보, 감시 시스템에 제공할 수 있다"고 밝혔다.