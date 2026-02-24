통신3사, MWC 기대감 높인다…각 사 전시 계획 살펴보니

스페인 달구는 AI

상생부터 데이터센터 솔루션까지 망라

사진 1_SKT, K-스타트업 글로벌 동반성장 나선다 0 SK텔레콤이 다음달 2일 열리는 MWC26에서 스타트업 지원을 위한 단독 전시관을 운영한다./SK텔레콤

[KT사진자료1] KT MWC26서 상생협력관 운영 0 KT는 다음달 2일 열리는 MWC26에서 상생협력관을 운영, 스타트업 지원에 나선다. /KT

AKR20260224033300017_01_i_P4 0 LG유플러스는 이번 MWC26에서 AI 데이터센터 인프라를 구체적으로 공개한다. /LG유플러스

세계 최대 모바일·통신 박람회 MWC26 개막을 앞둔 통신 3사는 AI 시대에 변화할 통신의 미래를 중심으로 전시를 꾸몄다. 확실한 기술적 성과를 강조하면서도 AI기술이 실질적으로 이끌 사회 변화 또한 핵심적인 주제다. SK텔레콤과 KT는 상생협력을 위한 스타트업을 지원하기 위한 별도 전시관도 꾸려 신기술을 보유한 기업들의 해외 진출을 돕는 한편, LG유플러스는 그룹사의 역량을 집결한 AI데이터센터 인프라 기술을 세계에 알린다.24일 통신업계에 따르면 SK텔레콤과 KT, LG유플러스는 다음달 2일 스페인에서 열리는 MWC26에 참가, AI 시대 기술역량과 통신업의 미래 모습을 담은 전시관을 꾸린다. 진보된 통신 기술 뿐만 아니라 산업 현장에 실제로 적용되는 AI의 모습을 구체적으로 전시하는 한편, 다양한 협력 진행 상황도 함께 전시한다.SK텔레콤은 부대행사 '4YFN(4 Years from Now)'에서 AI·ESG 분야의 혁신 스타트업들을 위한 단독 전시관을 운영하고, 이들의 글로벌 투자 유치와 판로 개척까지 함께 지원한다. 본 전시관에서는 SK텔레콤의 AI 인프라 및 관련 서비스 기술까지 총망라해 전시한다면 별도 전시관에서 함께 혁신을 실현하는 스타트업 등 미래 기업들을 소개하는 것이다.KT 또한 상생협력관을 별도로 조성, 스타트업 지원에 나선다. AI 솔루션과 플랫폼, 로보틱스 등 AI 전환 기반 관련 기술을 갖춘 혁신 스타트업들을 유럽 시장에 소개하고, 실질적인 투자 및 수출 연계 프로그램까지 운영하는 것이다. KT는 협력사들의 현지 마케팅 활동을 지원하기 위해 협력사 임직원 출장 지원도 병행한다.LG유플러스는 2년 연속 단독 전시관을 꾸리면서 AI시대에 맞는 '사람중심' 기술을 기반으로 한 미래상을 공개했다. 특히 LG그룹 차원에서도 역량을 집중한 AI데이터센터 전략을 공개, 핵심 인프라 사업자로서의 역량도 함께 알린다는 구상이다. 특히 내년 준공을 목표로 건립중인 파주 AIDC에 적용될 실제 기술도 선보인다. LG전자와의 협업으로 확보한 냉각 솔루션과 LG에너지솔루션과의 기술이 적용된 전력 공급까지 선보이면서 고도화된 AI 인프라를 소개한다는 구상이다.