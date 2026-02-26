[포토]제56차 국제개발협력위원회 안건 설명하는 김영수 차장

국제개발협력위원회 실무위원장을 맡고 있는 김영수 국무조정실 국무1차장이 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사 공용브리핑룸에서 제56차 국제개발협력위원회 안건 사전브리핑을 하고 있다.