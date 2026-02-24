“강남 하이엔드 수요 주목”…롯데건설, ‘청담 르엘’ 보류지 12가구 매각 나선다

이미지 0 서울 강남구 '청담 르엘' 전경./롯데건설

서울 강남구 청담삼익아파트 주택재건축정비사업조합이 '청담 르엘'의 보류지 12가구에 대한 매각 절차에 돌입한다고 24일 롯데건설은 밝혔다. 조합에 따르면 이번 매각 물량은 조합이 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등 비상 상황에 대비해 남겨둔 보류지다. 전용면적 84㎡형 8가구, 최상층 펜트하우스 4가구 구성이다. 특히 펜트하우스는 한강 파노라마 조망이 가능한 희소 물량으로 평가된다.청담 르엘은 지하 4층~지상 최고 35층, 총 1261가구 규모의 대단지다. 롯데건설의 하이엔드 주거 브랜드 '르엘(LE-EL)'이 적용돼 외관 디자인과 커뮤니티 시설에 차별화를 뒀다. 청담동 핵심 입지와 한강 조망을 갖춘 강남권 대표 고급 주거 단지로 거론된다.업계에서는 최근 서울 송파구 '잠실 르엘'의 보류지 10가구가 단기간 '완판'(100% 계약 완료)된 직후 나온 물량이라는 점에 관심이 집중될 것으로 전망한다. 잠실에서 확인된 '르엘' 브랜드 프리미엄이 청담동에서도 이어질 가능성이 크다는 분석이다.보류지 매각은 청약 통장이 필요 없고, 만 19세 이상이면 거주지 제한 없이 입찰에 참여할 수 있어 진입 장벽이 낮은 점도 이를 부추기는 요인으로 평가된다. 준공 이후 매각이 진행돼 실물을 직접 확인할 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다. 실수요자는 물론 강남 핵심지 내 '똘똘한 한 채'를 노리는 다주택자 수요까지 폭넓게 유입될 것으로 보인다.롯데건설 관계자는 "청담 르엘은 입지·브랜드·상품성을 두루 갖춘 강남 하이엔드 주거 단지"라며 "잠실 르엘 보류지 완판으로 확인된 시장 기대감이 이번 매각에도 반영될 것"이라고 말했다.