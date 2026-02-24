2026 대한민국축제콘텐츠대상 성황리 개최…동래읍성역사축제 어보 영예

기후변화 대응 친환경 축제 대상 최초 시상

KakaoTalk_20260224_164820609_03 0 24일 서울 용산 전쟁기념관에서 열린 2026 제14회 대한민국축제콘텐츠대상에서 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. / 한국축제콘텐츠협회 제공

KakaoTalk_20260224_164820609_19 0 동래읍성역사축제가 24일 서울 용산 전쟁기념관에서 열린 제14회 대한민국 축제 콘텐츠 대상에서 어보를 수상하고 있다. / 한국축제콘텐츠협회 제공

지역 축제 콘텐츠 산업 발전에 기여한 우수 축제와 관계자를 발굴해 시상하는 '2026 제14회 대한민국축제콘텐츠대상'이 24일 성황리에 개최됐다.이날 서울 용산 전쟁기념관에서 열린 시상식에서는 부문별 대상 38선과 친환경 축제 대상(기후에너지환경부장관상), 공로상, 축제 총감독상(서울특별시장상), 축제 미디어아트 연출 감독상 등이 시상됐다.올해로 14회를 맞은 대한민국축제콘텐츠대상은 한국축제콘텐츠협회가 주최하는 국내 최고 권위의 축제 시상식으로, 2013년 첫 개최 이후 자타가 공인하는 전문 시상식으로 자리잡고 있다. 특히 기후에너지환경부와 서울특별시가 후원한 올해는 최근 축제 분야에서 중요하게 부각되고 있는 환경 보전과 탄소 저감 실천 흐름을 반영해 친환경 축제 대상을 처음 마련했다.오세훈 서울시장은 축사를 통해 "K-컬처 위상과 함께 우리 축제도 세계인이 함께하는 글로벌 소통의 장으로 성장하고 있다"며 "대한민국축제콘텐츠대상이 지역 축제의 브랜드 가치를 높이고 경쟁력을 세계에 알리는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.행사에는 차정현 대한민국축제콘텐츠대상 집행위원장 겸 한국축제콘텐츠협회 회장과 박선우 심의위원장을 비롯해 전국 각지의 관계자 300여 명이 참석했다. 시상자로는 황석순 아시아투데이 총괄사장, 정철상 국립중앙청소년수련원장, 김한석 한국마이스이벤트산업협동조합 이사장, 안남일 한국축제포럼 회장이 함께했다.최고 영예로 꼽히는 어보(御寶)는 동래읍성역사축제가 수상했다. 대한민국 축제 명예의 전당에만 수여되는 어보는 이종희 작가가 조각한 해치 형상의 24K 순금 도금 작품으로, 받침대는 나전칠기 장인 김길수, 주물 제작에는 박상규 장인이 함께했다. 2026~2027 문화관광축제로 지정된 동래읍성역사축제는 대한민국을 대표하는 역사문화축제로서의 위상을 확고히 했다.서울특별시장상 축제 총감독 부문은 연천구석기축제, 철원화강다슬기축제의 이성욱 감독이, 미디어아트 연출 감독상은 해운대빛축제, 대덕물빛축제의 김건용 감독이 수상했다.특히 양평용문산산나물축제는 축제 분야 최초로 기후에너지환경부 장관상을 수상해 친환경 축제의 새로운 이정표를 세웠다. 시상은 친환경 운영 체계와 운영 전반의 혁신성을 핵심 평가 요소로 삼아 공정하고 엄정한 심사를 거쳐 이뤄졌다. 이를 통해 지속 가능한 축제 모델을 제시하고, 친환경 축제 운영의 우수 사례를 발굴·확산한다는 계획이다.차 위원장은 "지역 축제는 대한민국 문화산업의 중요한 축"이라며 "앞으로도 지역 축제의 가치와 가능성을 널리 알리고, 대한민국 축제가 세계 무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 글로벌 축제 시상식으로 한 단계 더 도약해 나가겠다"고 밝혔다△대한민국 축제 명예의 전당 어보 수상: 제31회 동래읍성역사축제△축제글로벌 명품 부문(5개): 제22회 광주추억의충장축제, 목포항구축제, 제27회 봉화은어축제, 제27회 서편제보성소리축제, 2025 안양춤축제△축제콘텐츠 부문(5개): 김천김밥축제, 계룡軍문화축제, 제4회 의령리치리치페스티벌, 제9회 예산장터삼국축제, 해남미남축제△축제문화·예술 부문(5개): 2025 과천공연예술축제, 군산시간여행축제, 2025 대덕물빛축제, 순천푸드앤아트페스티벌, 해운대빛축제△축제 문화유산·역사 부문(5개): 대전효문화뿌리축제, 연천구석기축제, 영월단종문화제, 진도신비의바닷길축제, 화순고인돌가을꽃축제△축제관광 부문(5개): 광주서창억새축제, 대한민국국향대전, 부안마실축제, 제25회 영광불갑산상사화축제, 철원화강다슬기축제△축제경제 부문(5개): 보은대추축제, 양평용문산산나물축제, 하동야생차문화축제, 함양산삼축제, 횡성한우축제△축제프로그램 특별상(5개): 광산뮤직ON페스티벌, 보령·AMC국제모터페스티벌, 삼길포우럭축제, 장흥회령포이순신축제, 지리산산청곶감축제△명예의 전당(3개): 제31회 동래읍성역사축제, 제24회 이천쌀문화축제, 2025 울산옹기축제△친환경 축제 대상(기후에너지환경부장관상 수상): 양평용문산산나물축제△축제 감독 부문: 서울특별시장상 이성욱 총감독(연천구석기축제, 철원화강다슬기축제)△미디어 아트 연출 감독상: 김건용 감독(해운대빛축제, 대덕물빛축제)