중기벤처

쿠쿠, 가스레인지 신제품 출시…‘미식가전’ 시장 공략

장지영 기자

승인 : 2026. 02. 24. 16:29

화력·안전성 강화하고 히팅기술 집약
쿠쿠 미식컬렉션 3구 가스레인지./쿠쿠
쿠쿠가 '미식컬렉션 가스레인지'로 시장 진출에 나선다고 24일 밝혔다.

쿠쿠 가스레인지와 1구 전기레인지(하이라이트레인지)는 사용자 조리 환경과 라이프스타일을 고려해 화력과 안전성, 편의성을 모두 강화한 게 특징이다. 자동 화력 조절 기능으로 불꽃 세기를 스스로 조절하고 열을 빠르게 끌어올린다. 이를 통해 국물 요리와 볶음, 튀김까지 빠르고 안정적으로 조리할 수 있다.

온도가 비정상적으로 상승하면 가스를 자동으로 차단, 화재 위험과 제품 손상을 방지한다. '3중 오염 방지 슈퍼 실드'로 음식물을 간편하게 닦아낼 수 있다. 원터치 점화 방식으로 편의성도 높였다. 미식컬렉션 가스레인지는 화구 수에 따라 3구와 2구 두 가지 방식으로 구성했다. 다크 실버와 그레이스 화이트 두 가지 색상으로 출시했다.

쿠쿠 미식컬렉션 1구 전기레인지는 실내부터 야외까지 다양한 공간에서 활용할 수 있도록 설계했다. 2.5kg 무게에도 프리미엄 기능을 두루 갖췄다. 10단계 화력 조절이 가능하고 잠금, 타이머, 화력 조절, 전원 기능을 직관적으로 조작할 수 있는 터치 디스플레이를 적용했다. 잔열 표시 기능 등으로 안전성도 한층 강화했다.

쿠쿠 관계자는 "앞으로도 독자적인 기술력과 노하우를 기반으로 조리 시간을 줄이고 요리 맛을 극대화할 수 있는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.
장지영 기자

