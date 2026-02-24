닫기

국제 아시아·호주

왕이 中 외교부장, 내정 간섭 말아야 美 저격

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 02. 24. 18:17

유엔 인권이사회 회의에서 주장
美 겨냥한 다자주의 실천도 강조
4월 양국 정상회담에 앞서 기선 제압
왕이(王毅) 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·외사공작위원회 판공실 주임 겸임)이 유엔 인권이사회 고위급 회의에서 "모든 국가는 타국의 내정에 간섭하지 않는다는 황금률을 함께 지켜야 한다"고 최대 잠재적 적국인 미국을 저격했다. 4월 초 베이징에서 열릴 도널드 트럼프 대통령과 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석 간의 미중 정상회담에 앞선 기싸움에서의 주도권을 잡으려는 발언이라고 해야 할 것 같다.

clip20260224181423
왕이 중국 중앙정치국 위원 겸 외교부장. 23일 열린 유엔 인권이사회 제61차 고위급 회의에서 내정 간섭을 하지 말아야 한다면서 미국을 직격했다./환추스바오(環球時報).
중국 관영 신화(新華)통신의 24일 보도에 따르면 왕 위원 겸 부장은 전날 베이징에서 화상 방식으로 열린 유엔 인권이사회 제61차 고위급 회의에 참석, "인권의 이름으로 이중 잣대를 조작하는 언행에 대해 단호히 반대한다"면서 이같이 말했다. 이어 "주권 평등을 실현해야 할 뿐 아니라 글로벌 인권 거버넌스의 초심을 지켜야 한다"면서 "각국의 평등한 참여·의사결정·이익을 고수해야 한다. 나아가 공정하고 합리적이면서 포용적인 인권 거버넌스 구축을 추진해야 한다"고도 주장했다.

왕 위원 겸 부장의 '내정 간섭'이나 '이중 잣대' 발언은 그동안 신장(新疆)위구르자치구와 티베트(시짱西藏) 등 중국 내 일부 지역에서의 인권 문제를 제기함과 동시에 이를 무역과 기술 통제와 연계해온 미국을 겨냥한 것이라고 할 수 있다. 미국이 기회 있을 때마다 마치 기다렸다는 듯 두 지역의 인권 문제를 거론한 사실에 비춰보면 분명 그렇다고 해야 한다.

왕 부장은 또 회의에서 "다자주의를 실천하고 세계 인권 거버넌스가 직면한 과제들을 해결해야 한다"고 주장한 후 "모든 국가는 모든 형태의 식민주의와 인종차별 철폐를 촉진해야 한다. 인공지능(AI), 기후변화, 인권 등 새로운 이슈들을 적절히 다뤄야 할 것"이라고도 강조했다.

왕 위원 겸 부장의 발언은 그동안 중국 외교부가 지속적으로 미국을 저격하는 입장을 피력해온 사실에 비춰볼 때 크게 이상할 것은 없다고 해야 한다. 최근의 발언만 봐도 좋다. 예컨대 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 및 압송에 '심각한 우려'를 표하면서 석방을 촉구한 사실을 우선 꼽을 수 있다.

이란에 대한 미국의 무력 개입에 반대 입장을 거듭 밝힌 것 역시 마찬가지라고 할 수 있다. 이로 볼 때 만약 트럼프 대통령이 이란에 대해 군사 행동을 개시할 경우 중국 외교부가 최대 강도의 비난 입장을 피력할 것은 거의 확실하다고 해야 한다.

