닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 경제일반

네오위즈, 임직원 자녀에 입학 축하 선물과 보육료 지원 실시

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225001501362

글자크기

닫기

장안나 기자

승인 : 2026. 02. 25. 15:03

영유아 자녀를 둔 임직원에 법정보육료의 50% 지원해와

㈜네오위즈는 임직원 자녀를 대상으로 한 입학 축하 선물 제공 및 보육료 지원 제도를 운영하고 있다고 25일 밝혔다.


네오위즈는 새 학기를 맞아 올해 초등학교에 입학하는 자녀를 둔 임직원에게 학교 생활에 필요한 학용품으로 구성된 입학 축하 선물을 전달한다. 선물에는 수납함과 필기구를 비롯해 물감 세트, 리코더, 줄넘기, 크레파스 등이 포함됐다. 대표이사의 축하 메시지가 담긴 카드와 회사 캐릭터 ‘마요위즈’ 스티커도 함께 제공된다.


영유아 자녀를 둔 임직원을 대상으로는 어린이집 위탁보육료 지원 제도를 운영하고 있다. 인가된 어린이집에 재원 중인 자녀의 기본 보육료 외 차량운행비, 특별활동비 등 기타 비용에 대해 연령별 보육료 수준에 맞춰 50%를 지원한다.


이와 함께 출산을 앞둔 임직원에게는 법정 기준보다 1개월 더 긴 출산휴가를 보장하는 등 모성보호 제도를 확대해 시행하고 있다. 회사는 이 같은 가족 친화 정책을 바탕으로 2024년 여성가족부가 주관하는 ‘가족친화인증 기업’에 선정됐으며, 현재까지 자격을 유지하고 있다.


네오위즈 관계자는 “임직원이 일과 가정을 병행할 수 있도록 다양한 제도를 운영하고 있다”며 “앞으로도 실질적인 도움이 되는 복지 정책을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.


네오위즈는 게임 지식재산권(IP) 개발 및 서비스를 주요 사업으로 하고 있다.

장안나 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”

현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격

쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조

길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창

테슬라 전기차 보조금 조기 소진? 무보조 인도 안내도 공지

2026 월드컵 앞둔 멕시코, 카르텔 폭력 확산에 흔들

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들