네오위즈, 임직원 자녀에 입학 축하 선물과 보육료 지원 실시

영유아 자녀를 둔 임직원에 법정보육료의 50% 지원해와

㈜네오위즈는 임직원 자녀를 대상으로 한 입학 축하 선물 제공 및 보육료 지원 제도를 운영하고 있다고 25일 밝혔다.

네오위즈는 새 학기를 맞아 올해 초등학교에 입학하는 자녀를 둔 임직원에게 학교 생활에 필요한 학용품으로 구성된 입학 축하 선물을 전달한다. 선물에는 수납함과 필기구를 비롯해 물감 세트, 리코더, 줄넘기, 크레파스 등이 포함됐다. 대표이사의 축하 메시지가 담긴 카드와 회사 캐릭터 ‘마요위즈’ 스티커도 함께 제공된다.

영유아 자녀를 둔 임직원을 대상으로는 어린이집 위탁보육료 지원 제도를 운영하고 있다. 인가된 어린이집에 재원 중인 자녀의 기본 보육료 외 차량운행비, 특별활동비 등 기타 비용에 대해 연령별 보육료 수준에 맞춰 50%를 지원한다.

이와 함께 출산을 앞둔 임직원에게는 법정 기준보다 1개월 더 긴 출산휴가를 보장하는 등 모성보호 제도를 확대해 시행하고 있다. 회사는 이 같은 가족 친화 정책을 바탕으로 2024년 여성가족부가 주관하는 ‘가족친화인증 기업’에 선정됐으며, 현재까지 자격을 유지하고 있다.

네오위즈 관계자는 “임직원이 일과 가정을 병행할 수 있도록 다양한 제도를 운영하고 있다”며 “앞으로도 실질적인 도움이 되는 복지 정책을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

네오위즈는 게임 지식재산권(IP) 개발 및 서비스를 주요 사업으로 하고 있다.