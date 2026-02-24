국힘 개혁파, ‘절윤’ 공론화 재추진

|국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원을 비롯한 소속 의원들이 19일 국회 소통관에서 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 기자회견하고 있다./연합
대안과 미래는 이날 오전 국회에서 비공개 조찬 모임을 갖고 당 지도부의 노선과 대응 방안을 논의했다. 지난 23일 의원총회에서 윤 전 대통령과의 관계 설정 문제가 충분히 논의되지 못했다는 판단에서다.
대안과 미래 간사인 이성권 의원은 회동 직후 기자들과 만나 "의원들의 총의를 모을 수 있는 의총 개최를 지도부에 요청한다"며 "의총을 통해서 '윤 어게인' 노선으로 지방선거를 치를 수 있는지에 대한 결론을 확실히 내릴 수 있기를 바란다"고 밝혔다. 이 의원은 의총 재소집 요구 배경에 대해 "장동혁 대표가 윤 전 대통령 1심 선고 이후 윤 어게인 노선으로 보이는 입장을 발표했다"며 "윤 어게인 노선으로 지방선거를 치를 수 있는지에 대한 의원들의 허심탄회하고 격렬한 토론이 필요함에도, 어제 의총은 그런 장이 되지 못했다"고 말했다.
그러면서 "(당 지도부의 노선에 대해) 격렬한 토론이 필요하고 이후 의원들의 (노선 동의 여부에 대한) 비밀투표 형태의 표결이 필요하다"며 "이를 통해 최종 노선을 결정하자는 것을 제안한다. 대안과 미래도 결론에 따를 것"이라고 제안했다.
대안과 미래는 중진회의 소집과 의원총회 재개최, 전 당원 투표 등 다양한 의견 수렴 방안을 검토하고 있다. 지도부가 공개 토론에 소극적일 경우 원내 문제 제기와 원로·당협위원장 의견 수렴 등을 병행하는 압박 전략도 거론된다.