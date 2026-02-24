닫기

국회·정당

강성층 중심 선거 전략… 張 ‘2024 이재명’ 롤모델 삼나

김동욱 기자

승인 : 2026. 02. 24. 18:01

'리더십 강화 vs 외연확장 한계' 주목
장동혁 국민의힘 대표가 24일 국회에서 열린 의원총회에서 생각에 잠겨 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 강성 지지층을 끌어안는 '마이웨이' 행보를 이어가고 있다. 장 대표는 내부 반발을 감수하더라도 지지층을 중심으로 선거를 치러 자신의 리더십을 공고히 하겠다는 전략을 세운 것으로 풀이된다. 장 대표의 이 같은 행보는 지난 2024년 총선 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령을 롤모델로 삼고 있다는 평가도 나온다.

장 대표는 24일 채널A '정치시그널'에 나와 강경 노선에 대한 우려에 대해 "당 대표는 우선 당원들이 어떤 마음을 가졌는지 살필 필요가 있다"고 강조했다. 이어 "당 대표는 다양한 분들을 보고 다양한 목소리를 담아가면서 앞으로 나아가야 하는 자리"라며 "어떤 선택을 할 때 그와 다른 생각을 가진 분도 있고 그에 대한 비판도 가능하다. 그런 게 당 대표라는 자리가 주는 무게"라고 말했다.

당내 일각의 '절윤(윤석열 전 대통령과 절연)' 요구에 대해선 "민주당의 프레임"이라고 일축했다. 장 대표는 "국민들은 절연에 대한 논쟁보다 어려운 민생을 해결하기 위한 방안을 원한다"고 강조했다.

장 대표는 친한(친한동훈)계를 비롯한 소장파 인사들의 절윤 요구 등 당내 반발 속에서도 기존 노선을 고수하고 있다. 당권파는 장 대표의 행보에 대해 힘을 싣고 있다.

이 같은 장 대표의 강경행보는 2024년 총선을 앞두고 민주당 대표였던 이 대통령이 택했던 방식과 유사하다는 평가다. 당시 민주당은 대대적인 공천 물갈이를 단행했고, 이 과정에서 이른바 '비명횡사·친명횡재'라는 말이 나올 정도로 친명(친이재명)계 인사들은 대거 공천을 받고 비명(비이재명)계 인사들은 탈락하면서 당내 갈등이 격화됐다. 공천에서 탈락한 비명계 인사들은 대표직 사퇴를 요구하며 반발했지만, 이 대통령은 이를 '공천혁명'으로 규정하며 밀어붙였다. 결국 총선에서 민주당이 175석을 얻으며 대승을 거두면서 이 대통령의 리더십은 탄탄해졌다는 평가를 받는다.

결국 장 대표의 '지지층 결집' 중심의 선거 전략이 내부갈등을 돌파하고 자신의 리더십을 강화할 수 있을지, 외연확장의 한계로 작용할지는 지방선거에서 판가름 날 전망이다.
김동욱 기자

