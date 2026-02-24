HBM넘어 D램·낸드까지… “K-메모리 경쟁력 재평가 해야”

[삼성·SK하이닉스 실적 퀀텀점프]

삼성, 영업익 291% 증가한 170조

하이닉스 209% 오른 145조 관측

내후년까지 최소 10% 상향 전망

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지