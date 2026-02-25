“관광은 국가 핵심 산업”, 3000만 시대 앞당겨 경제 이끈다

K-콘텐츠 세계적 관심, 실제 방한 수요 흡수에 박차

2029년까지 3000만 목표 달성, 체류·소비 확대 추진

지역 관광 활성화, 의료관광 등 고부가 분야 성장 지원

발언하는 최휘영 문체부 장관 0 최휘영 문체부 장관이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. / 연합뉴스

정부가 외국인 관광객 3000만명 목표의 조기 달성을 위해 K-관광의 대전환과 지방 관광 도약을 핵심 내용으로 하는 범부처 합동 방안을 추진한다.최휘영 문화체육관광부 장관은 25일 청와대에서 열린 제11차 국가관광전략회의'에서 이 같은 내용을 담은 '방한 관광 대전환 및 지역관광 대도약 방안'을 발표했다. 현재 K-컬처에 대한 관심과 대외 여건을 관광 성장의 '골든타임'으로 보고, 외국인 관광객의 방한 수요를 빠르게 흡수해 당초 목표였던 2030년보다 1년 앞당긴 2029년까지 3000만명 목표를 실현한다는 계획이다.지난해 방한 외국인 관광객은 총 1894만명으로 역대 최다를 기록했지만 목표까진 매년 수백만명의 증가가 필요한 가운데 K-컬처에 대한 관심을 실제 방한으로 연결하는 전략이 집중 추진된다. 올해부터 전문가 예상을 뛰어넘는 방한객 23000만명을 목표로 한다고 최 장관은 설명했다. 또 방한객의 81.7%가 수도권에 편중되는 현상과 자국민 국내 관광의 감소세 등의 문제점을 개선하는 한편 체류 기간과 소비가 늘어나도록 유도해 실질적인 경제적 효과의 확대를 도모한다.먼저 정부는 방한객에 대한 데이터 기반 시장 세분화 전략을 추진한다. 최대 방한시장인 중국은 3~4선 도시와 우리나라 지방공항 간 전세기 연계 관광상품을 개발한다. 재방문율이 높은 일본 시장에는 '한국 지방 소도시 30선' 연계 마케팅을 확산하기로 했다. 최근 방한객 트렌드인 '한국인처럼 살아보기'를 비롯해 미식, 뷰티, 등산 등 인기 요소를 반영한 K-컬처 체험 상품도 확대해 관심을 실제 방문으로 이끈다는 계획이다. 특히 2027년부터 2029년까지 대규모 방한 환대 캠페인 '한국방문의 해'를 민관 협력으로 추진한다.지역 관광 활성화를 위한 마케팅 전략도 추진된다. 기존의 한국관광 홍보대사는 권역별 테마·스토리 중심의 지역 홍보대사로 확대돼 지역 홍보에 나설 계획이다. 해외에서 한국을 알리는 K-관광로드쇼의 경우 공연·전시, 여행상품판촉, 경품이벤트는 물론 지역 참여를 통해 지역관광 홍보 기회를 늘린다. 한국관광공사 해외지사를 통한 직항노선·전세기 연계 상품개발과 프로모션, 신규 노선 유치와 모객 등의 현지 활동도 적극 추진한다.이와 함께 고부가 가치 분야로 꼽히는 의료관광에 대해 유치시장·지역 다변화가 추진된다. 의료관광 우수 유치기관 신청 요건을 현재 유치실적 500건에서 200건으로 완화한다. 지역 가점제를 도입해 지역의 의료관광 유치 기반도 강화한다. 체류기간을 늘리고 소비 확대를 유도하기 위한 프리미엄 상품을 개발한다. 웰니스 관광의 경우 외래객 유치 특화 웰니스 관광지 20곳을 선정해 집중 지원할 계획이다. 또 하나의 고부가 가치 시장인 국제회의(마이스) 관광에 대해서도 입국우대 심사대를 확대하고, 전용 심사대 설치를 추진하는 등 경쟁력 제고에 나선다.숙박 환경 개선을 위한 문체부 중심의 체제 개편도 실시된다. 숙박업법(가칭)을 제정하고, 숙박시설 통합정보 기반을 구축할 예정이다. 양질의 숙박 확충을 위해 '숙박업 품질인증제'를 도입하고, 숙박업 투자 증대를 위해 규제 완화도 이뤄진다. 농어촌 민박 제도 개선 및 한옥체험업의 고급 브랜드화 등의 지역·문화 연계 방안도 추진된다.전국적인 여행 활성화와 콘텐츠 개발에 대한 전략도 추진된다. 여행기자, 작가 등 전문가 추천과 국민 참여형 투표를 결합한 '대한민국 명소 발굴 100×100 프로젝트'를 추진해 새로운 지역 관광자원을 체계적으로 발굴한다. 올해 인구감소지역 방문 시 여행경비의 50%를 환급해 주는 '지역사랑 휴가지원 사업(반값여행)'은 4월부터 시범 추진할 예정이다. 또 '근로자 휴가지원 사업'을 내년부터 중소기업에서 중견기업까지 지원 대상을 확대하고, 대기업 근로자도 참여할 수 있는 프로모션을 함께 전개하기로 했다.