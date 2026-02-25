닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 청와대

李대통령, 민주당 원로들과 오찬…“국민 더 나은 내일 위해 최선”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225010007554

글자크기

닫기

홍선미 기자

승인 : 2026. 02. 25. 14:36

이재명 대통령과 민주당 상임고문단
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에 참석자들과 입장하고 있다. /연합뉴스
이재명 대통령은 25일 문희상 전 국회의장, 정세균 전 국무총리 등 더불어민주당 상임고문들을 청와대로 초청해 오찬을 나누며 국정 운영에 대한 조언을 구했다.

이 대통령은 이 자리에서 "민주당이 새로 집권해 가시적 성과들이 조기에 나면서 국민이 많은 변화를 체감할 수 있게 돼 매우 다행 "이라며 "(상임고문들이) 많이 애써주신 덕분이다. 감사하다"고 말했다.

이 자리에는 문 전 국회의장과 정 전 총리를 비롯해 권노갑 김대중재단 이사장, 김원기 전 국회의장, 김진표 전 국회의장, 이용득 상임고문, 박병석 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 임채정 전 국회의장, 정동영 통일부 장관 등 10명이 참석했다. 대통령 정무특보인 조정식 의원도 함께했다.

이 대통령과 민주당 고문단의 만남은 작년 지난해 8월 21일 이후 약 6개월 만이다. 이 대통령이 청와대에 복귀한 이후로는 처음이다.

이 대통령은 "대통령은 모두를 통합해서 함께 가는 그런 국정을 해 나가야 되는데 그런 면에서 보면 여전히 많은 것들이 부족하다"며 "그래도 끊임없이 노력하고, 우리 국민들께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하려고 하다"고 강조했다.

이어 "국정이라는 것이 실질적인 변화를 통해서 우리 국민들께 체감할 수 있는 더 나은 환경을 만들어드리는 것이 가장 중요하다"며 "그런 측면에서 보면 현재 우리 더불어민주당이 정말 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하게 생각한다"고 말했다.

이 대통령은 지난달 25일 별세한 고(故) 이해찬 전 국무총리를 떠올리기도 했다.

이 대통령은 "고문님들 건강한 모습으로 뵙게 돼 참으로 반갑고 감사하다. 이해찬 전 (민주당) 대표도 계셨으면 참 좋았을 텐데 안타깝게도"라고 하며 잠시 말을 잇지 못했다.

이어 "수없이 많은 경험과 경륜으로 갖게 된 고견을 말해주면 국정에 참고하겠다"며 "일찍 모셨어야 하는데 (초청이) 늦어서 아쉽고 죄송하다. 앞으로 자주 모시고 말씀 듣겠다"고 말했다.
이재명 대통령, 민주당 상임고문단 오찬 간담회
이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스
홍선미 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”

현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격

쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조

길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장

[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창

테슬라 전기차 보조금 조기 소진? 무보조 인도 안내도 공지

2026 월드컵 앞둔 멕시코, 카르텔 폭력 확산에 흔들

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들