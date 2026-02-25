李대통령, 민주당 원로들과 오찬…“국민 더 나은 내일 위해 최선”

이재명 대통령과 민주당 상임고문단 0 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에 참석자들과 입장하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령, 민주당 상임고문단 오찬 간담회 0 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 더불어민주당 상임고문단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 25일 문희상 전 국회의장, 정세균 전 국무총리 등 더불어민주당 상임고문들을 청와대로 초청해 오찬을 나누며 국정 운영에 대한 조언을 구했다.이 대통령은 이 자리에서 "민주당이 새로 집권해 가시적 성과들이 조기에 나면서 국민이 많은 변화를 체감할 수 있게 돼 매우 다행 "이라며 "(상임고문들이) 많이 애써주신 덕분이다. 감사하다"고 말했다.이 자리에는 문 전 국회의장과 정 전 총리를 비롯해 권노갑 김대중재단 이사장, 김원기 전 국회의장, 김진표 전 국회의장, 이용득 상임고문, 박병석 전 국회의장, 한명숙 전 국무총리, 임채정 전 국회의장, 정동영 통일부 장관 등 10명이 참석했다. 대통령 정무특보인 조정식 의원도 함께했다.이 대통령과 민주당 고문단의 만남은 작년 지난해 8월 21일 이후 약 6개월 만이다. 이 대통령이 청와대에 복귀한 이후로는 처음이다.이 대통령은 "대통령은 모두를 통합해서 함께 가는 그런 국정을 해 나가야 되는데 그런 면에서 보면 여전히 많은 것들이 부족하다"며 "그래도 끊임없이 노력하고, 우리 국민들께서 지금보다는 더 나은 내일을 향유할 수 있도록 최선을 다하려고 하다"고 강조했다.이어 "국정이라는 것이 실질적인 변화를 통해서 우리 국민들께 체감할 수 있는 더 나은 환경을 만들어드리는 것이 가장 중요하다"며 "그런 측면에서 보면 현재 우리 더불어민주당이 정말 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘해 주고 있어서 참으로 감사하게 생각한다"고 말했다.이 대통령은 지난달 25일 별세한 고(故) 이해찬 전 국무총리를 떠올리기도 했다.이 대통령은 "고문님들 건강한 모습으로 뵙게 돼 참으로 반갑고 감사하다. 이해찬 전 (민주당) 대표도 계셨으면 참 좋았을 텐데 안타깝게도"라고 하며 잠시 말을 잇지 못했다.이어 "수없이 많은 경험과 경륜으로 갖게 된 고견을 말해주면 국정에 참고하겠다"며 "일찍 모셨어야 하는데 (초청이) 늦어서 아쉽고 죄송하다. 앞으로 자주 모시고 말씀 듣겠다"고 말했다.