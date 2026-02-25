[포토] 손잡은 정청래·조국

사설
칼럼·기고
기자의 눈
피플
정치일반
청와대
국회·정당
북한
외교
국방
정부
사회일반
사건·사고
법원·검찰
교육·행정
노동·복지·환경
보건·의약
경제일반
정책
금융·증권
산업
IT·과학
부동산
유통
중기·벤처
종합
메트로
경기·인천
세종·충청
영남
호남
강원
제주
세계일반
아시아·호주
북미
중남미
유럽
중동·아프리카
전체
방송
가요
영화
문화
종교
스포츠
여행
다국어뉴스
ENGLISH
中文
Tiếng Việt
패밀리사이트
마켓파워
아투TV
대학동문골프최강전
글로벌리더스클럽
공유하기
URL 복사
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260225010007557
글자크기
송의주 기자
승인 : 2026. 02. 25. 14:42
ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지
기사제보 후원하기
李 “경자유전에 공산당 운운…이승만은 빨갱이 공산주의자 아냐”
현대차 ‘수소 회랑’ 인프라로 캐나다 잠수함 수주 승부수… 60조 규모 프로젝트 지원사격
쿠팡 사태, 美 USTR ‘무역법 301조’ 조사 변수 부상…한국 조사 리스크 고조
길동 아파트 휠 긁힘 수리비 상습 의혹…대리기사들 “20건 넘는 반복 피해” 주장
[갤럭시 언팩] ‘갤S26’ 공개 D-1…철통 보안 속 막바지 준비 한창
테슬라 전기차 보조금 조기 소진? 무보조 인도 안내도 공지
2026 월드컵 앞둔 멕시코, 카르텔 폭력 확산에 흔들
이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작
벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사
[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석
운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵
고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들
등록번호 : 서울 아00160 | 등록일 : 2006년 1월 18일 | 제호 : 아시아투데이 | 회장·발행인·편집인 : 우종순
서울시 영등포구 의사당대로1길 34 인영빌딩 | 발행일자 : 2005년 11월 11일 | 대표전화 : 02) 769-5000 | 청소년보호책임자 : 성희제
아시아투데이의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단전재 및 수집, 복사, 재배포 등을 금지합니다.
Copyright by ASIATODAY Co., Ltd. All Rights Reserved.
아시아투데이는 인터넷신문위원회 윤리강령을 준수합니다.