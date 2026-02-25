[포토] 5·18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회

우원식 국회의장과 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 이부영 자유언론실천재단 이사장을 비롯한 참석자들이 25일 국회의원회관에서 열린 5·18정신 헌법전문수록 개헌 촉구 국민결의대회에서 구호를 외치고 있다.